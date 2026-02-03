dégagé
Les bulldozers auront raison de la gare de Sugiez (FR)

Le bâtiment date de 1930 mais n'est pas protégé.
La gare de Sugiez (FR) sera démolie. Le Tribunal fédéral rejette le recours de deux associations. Le projet de hub l'emporte donc sur la conservation d'un bâtiment non protégé.
03.02.2026, 16:2703.02.2026, 17:02

Le Tribunal fédéral (TF) met un terme à quatre années de lutte, de démarches et d’espoir pour la sauvegarde de la gare historique de Sugiez. C'est ce que souligne Pro Fribourg dans un communiqué diffusé mardi:

«Nous pleurons aujourd’hui la perte d’un bien culturel immobilier, témoin irremplaçable de notre histoire collective. La démolition laissera un vide architectural, au milieu d’un contexte très banal»

L'association a attaqué la décision aux côtés de Patrimoine suisse.

En 2021, les Transports publics fribourgeois (TPF) ont mis à l'enquête un projet de développement de leurs installations à Sugiez, sur la ligne Anet-Morat. Le projet prévoit l'aménagement de rampes d'accès, des mesures en faveur des personnes en situation de handicap et des places de stationnement. Le bâtiment de la gare, datant de 1903, doit être démoli.

Dans son arrêt, le TF confirme la position du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a reconnu à l'édifice une «certaine valeur historique, d'importance locale». Pour autant, celui-ci ne se situe pas dans un secteur protégé et ne bénéficie d'aucune mesure particulière.

Un antisémite frappe un juif orthodoxe à Zurich

Dans ces conditions, aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la démolition, estime la première Cour de droit public. Cette suppression est en effet nécessaire à la réalisation du projet des TPF visant à développer un service et des infrastructures de transports sûrs, de qualité et adaptés à tous les usagers. (ats)

