Un antisémite frappe un juif orthodoxe à Zurich

Keystone

Un homme de 40 ans a agressé un jeune juif orthodoxe en pleine rue lundi soir à Zurich. Proférant des insultes antisémites, il a pu être maîtrisé par des passants et arrêté par la police. La victime a été légèrement blessée.

Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans le troisième arrondissement de la ville. C'est ce qu'indique mardi la police municipale de Zurich. Beaucoup de juifs orthodoxes y habitent.

Connu des forces de l'ordre

L'agresseur de nationalité kosovare s'en est pris à un homme de 26 ans sur un trottoir. Il l'a tout à coup frappé à coups de poing, sans avoir interagi avec lui auparavant. Plusieurs personnes sont alors rapidement venues en aide à la victime et sont parvenues à maîtriser le quadragénaire.

Elles ont maintenu l'agresseur jusqu'à l'arrivée de la police. Celui-ci a tenu des propos insultants et antisémites, également en présence des policiers.

L'homme ne dispose pas d'un logement fixe en Suisse. Il est connu des services de police pour des délits sans rapport avec celui-ci, précisent les forces de l'ordre. Il a été remis au ministère public zurichois après un premier interrogatoire policier.

«Narratifs antisémites banalisés »

La victime souffre notamment d'éraflures au cou et sur d'autres parties du corps, indique la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI). Il se trouve en état de choc.

«Cet incident s'inscrit dans la série d'agressions antisémite qui ont fortement augmenté en Suisse depuis octobre 2023. Les personnes juives sont devenues des cibles d'insultes et de violence physique simplement en raison de leur apparence et de leur identité juive» La FSCI

«Les narratifs antisémites se banalisent de plus en plus dans une partie de la société», déplore la Fondation contre le racisme et l'antisémitisme dans un communiqué. «Ils sont relativisés et bagatellisés dans les débats politiques, les médias sociaux et au quotidien», ce qui baisse le seuil psychologique pour des actes hostiles contre des Juifs.

Deux fois plus de protection pour les installations

En 2024, 221 incidents antisémites ont été signalés en Suisse dont une tentative d'incendie criminel sur une synagogue zurichoise. Les chiffres de 2025 ne sont pas encore connus. En mars 2024, un adolescent suisse aux racines tunisiennes, âgé de 15 ans, a grièvement blessé au couteau un juif orthodoxe en pleine rue à Zurich. Il a revendiqué son acte au nom de l'organisation terroriste État islamique.

Le mois dernier, le parlement de la ville a décidé de doubler, d'un à deux millions de francs, les dépenses destinées à protéger des synagogues et d'autres institutions juives. Le parlement cantonal en a fait de même pour le même montant. La Confédération participe aussi à ces coûts. (ats/vz)