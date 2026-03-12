ciel clair
Suisse
Fribourg

Un homme de 21 ans blessé par la police à Fribourg

Un homme de 21 ans blessé par la police à Fribourg

Lors d'une intervention policière à la Poya, un policier a fait usage de son arme. Les autorités étaient à la recherche d'une personne en fugue d'un hôpital psychiatrique. Une enquête est en cours.
12.03.2026, 18:3812.03.2026, 18:38

Vers 14 heures, au foyer de la Poya à Fribourg, un jeune homme aurait menacé les agents de police et tenté de les agresser à l'arme blanche, relaye 24 Heures. Un premier agent a utilisé son pistolet à impulsion électrique, sans succès. Son collègue a donc tiré avec son arme de service.

L'homme de 21 ans était en fuite d'un établissement psychiatrique. Blessé, il a été transporté à l'hôpital, a indiqué la police fribourgeoise. Son état de santé n'a pas été précisé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire neuchâteloise. (ag)

Incendie dramatique à Chiètres (FR)
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
Incendie d'un car postal à Chiètres
«Cela montre que l'homme du bus représentait un danger»
Alors que la dangerosité de l'individu à l'origine du drame de Chiètres, connu pour instabilité psychique, a été jusqu'ici peu relevée, le Dr Fabrizio Marra, médecin-psychiatre dans le canton de Vaud, indique à watson que tout individu, suivi en psychiatrie et recherché par la police, comme l'était l'auteur de l'immolation par le feu, constitue un danger pour lui-même et/ou pour autrui.
«Marginal et perturbé.» Ce sont les termes employés mercredi par les autorités fribourgeoise pour dresser le profil psychique de l’homme de 65 ans à l’origine de l’incendie meurtrier du car postal survenu mardi à Chiètres, dans lequel il a lui-même perdu la vie.
L’article