Un homme de 21 ans blessé par la police à Fribourg

Lors d'une intervention policière à la Poya, un policier a fait usage de son arme. Les autorités étaient à la recherche d'une personne en fugue d'un hôpital psychiatrique. Une enquête est en cours.

Vers 14 heures, au foyer de la Poya à Fribourg, un jeune homme aurait menacé les agents de police et tenté de les agresser à l'arme blanche, relaye 24 Heures. Un premier agent a utilisé son pistolet à impulsion électrique, sans succès. Son collègue a donc tiré avec son arme de service.

L'homme de 21 ans était en fuite d'un établissement psychiatrique. Blessé, il a été transporté à l'hôpital, a indiqué la police fribourgeoise. Son état de santé n'a pas été précisé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire neuchâteloise. (ag)