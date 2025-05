Image d'illustration: ici des ouvriers travaillent sur un chantier ferroviaire des CFF. Image: KEYSTONE

Fribourg: une ligne de train coupée du 8 septembre au 16 novembre

Les TPF lancent un chantier de 39 millions entre La Verrerie et Vaulruz-Sud. Objectif: moderniser la ligne, améliorer la vitesse et la ponctualité.

Les infrastructures ferroviaires entre les communes fribourgeoises de La Verrerie et Vaulruz-Sud seront entièrement renouvelées. Le chantier débutera le 2 juin et devrait se terminer en mars 2027. Le trafic ferroviaire sera interrompu durant plus de deux mois en 2025. Le coût des travaux est estimé à quelque 39 millions.

Il va se passer quoi?

«Les travaux préparatoires commenceront le 2 juin et précéderont une interruption totale du trafic du 8 septembre au 16 novembre», ont indiqué lundi les Transports publics fribourgeois (TPF). Un service de bus sera organisé entre Semsales et Vuadens-Sud.

Ce chantier doit durer jusqu’en mars 2027. Il porte notamment sur le renouvellement de l’infrastructure et de la voie, sur la suppression de quatre passages à niveau non gardés, le renouvellement de deux passages à niveau sécurisés et la correction de cinq courbes.

A quoi vont servir les travaux?

Avec ces travaux, les TPF seront en mesure d’augmenter la vitesse des trains sur ce tronçon, passant de 80 km/h à 100 km/h. Cela doit contribuer à réduire le temps de parcours, améliorer la ponctualité de même que le confort de la clientèle.

L’interruption totale du trafic ferroviaire est rendue nécessaire en raison de travaux intensifs sur ce tronçon de 5,35 km. Les trains pourront à nouveau circuler selon l’horaire dès le 16 novembre. Des travaux continueront ensuite de manière intermittente, avant une seconde interruption du trafic ferroviaire, prévue en 2026. (sda/ats)