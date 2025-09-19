La falaise était surveillée depuis plusieurs années. Image: Etat de Fribourg

Cette falaise romande instable va être purgée

Un sommet de falaise près de Bellegarde (FR) va être réduit. Le but est de sécuriser à long terme la zone contre les chutes de pierres.

La falaise «Unter der Burg», sise au-dessus de la route cantonale près du lieu-dit Kappelboden sur la commune de Bellegarde (FR), en Gruyère, fera l’objet d’un minage par étapes sur sa partie sommitale. Les travaux s'étaleront du 29 septembre à la fin de l'année.

La falaise en question est surveillée depuis plusieurs années, a indiqué vendredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). A fin 2023, elle avait montré des «mouvements accélérés», qui avaient nécessité en 2024 la mise en place d'ancrages pour la stabiliser.

Fermetures temporaires de la circulation

A présent, le sommet de la falaise, où aucun ancrage ne peut être posé, va être réduit par une série de micro-minages. L'objectif consiste à sécuriser à long terme la zone contre les chutes de pierres, précise le communiqué des services du président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert.

Le chantier s'étendra sur une longueur d'environ 80 mètres. Pendant toute la durée des travaux, jusqu'à la fin de l'année en principe, la circulation y sera alternée et régulée par des feux de signalisation. Par moments, des fermetures complètes de quelques minutes pourront avoir lieu lors des détonations. (jzs/ats)