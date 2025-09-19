beau temps17°
Suisse
Fribourg

Cette falaise romande instable va être purgée

La falaise Unter der Burg près de Bellegarde, va être minée.
La falaise était surveillée depuis plusieurs années.Image: Etat de Fribourg

Cette falaise romande instable va être purgée

Un sommet de falaise près de Bellegarde (FR) va être réduit. Le but est de sécuriser à long terme la zone contre les chutes de pierres.
19.09.2025, 11:3319.09.2025, 11:33

La falaise «Unter der Burg», sise au-dessus de la route cantonale près du lieu-dit Kappelboden sur la commune de Bellegarde (FR), en Gruyère, fera l’objet d’un minage par étapes sur sa partie sommitale. Les travaux s'étaleront du 29 septembre à la fin de l'année.

La falaise en question est surveillée depuis plusieurs années, a indiqué vendredi la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME). A fin 2023, elle avait montré des «mouvements accélérés», qui avaient nécessité en 2024 la mise en place d'ancrages pour la stabiliser.

Fermetures temporaires de la circulation

A présent, le sommet de la falaise, où aucun ancrage ne peut être posé, va être réduit par une série de micro-minages. L'objectif consiste à sécuriser à long terme la zone contre les chutes de pierres, précise le communiqué des services du président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert.

Voici les pires éboulements de l'histoire suisse

Le chantier s'étendra sur une longueur d'environ 80 mètres. Pendant toute la durée des travaux, jusqu'à la fin de l'année en principe, la circulation y sera alternée et régulée par des feux de signalisation. Par moments, des fermetures complètes de quelques minutes pourront avoir lieu lors des détonations. (jzs/ats)

