Voici les pires éboulements de l'histoire suisse

La Suisse, malgré son emplacement privilégié lui permettant d'être à l'abri des ouragans et des séismes, n'est pas pour autant immunisée contre les catastrophes naturelles. Petit historique des tragédies que les éboulements ont causé.

En raison de ses conditions géologiques et de sa topographie, la Suisse est particulièrement exposée à certains dangers naturels, tels que les éboulements. Voici un aperçu historique des cas d'éboulis les plus lourds de conséquences.

2025

19 mai

La nature aime nous le rappeler: c'est elle qui est aux commandes. Ce lundi, le village valaisan de Blatten a été totalement évacué, car un éboulement majeur est attendu. Près d'un million de mètres cubes menacent de s’effondrer à tout moment. A l'heure actuelle, 200 000 mètres cubes se sont déjà détachés du glacier du Birch. La situation est en continuelle évolution. Cependant, seuls des dégâts matériels sont à craindre, les autorités ayant fait le nécessaire pour mettre la population à l'abri.

2017

23 août

Un éboulement se produit dans le village de montagne grison de Bondo, dans le Val Bregaglia, à côté de la frontière italienne, et est l'un des plus importants depuis 130 ans dans le pays. Plus de trois millions de mètres cubes de roches se détachent du Piz Cengalo, soit le volume d'environ 3 000 maisons individuelles.

Les masses rocheuses roulent sous forme de boue torrentielle jusqu'au bas des masses montagneuses, et le village de Bondo échappe de peu à la destruction. Huit personnes perdent tout de même la vie sur un chemin de randonnée avoisinant.

2006

31 mai

Deux personnes originaires d'Allemagne sont tuées dans une voiture lors d'un éboulement sur l'A2 dans le canton d'Uri.

2005

14 mai

Un glissement de terrain détruit l'unique route de vallée entre Gondo VS et Zwischbergen VS.

2003

29 novembre

Un éboulement perce une galerie de protection sur la route du Grand-Saint-Bernard près de Sembrancher (VS), tuant un jeune automobiliste de 18 ans.

Période estivale

Les fortes chaleurs font fondre le pergélisol dans les Alpes. De nombreuses chutes de pierres et glissements de terrain se produisent, plusieurs alpinistes sont tués. Parallèlement, un important éboulement se produit au Cervin.

4 janvier

Le «Chüebalmtunnel» de l'A8, un tunnel situé près du lac de Brienz et non loin d'Iseltwald dans le canton de Berne, est percé par un éboulement. Heureusement, personne n'est blessé. Plusieurs maisons d'Iseltwald sont en revanche évacuées par mesure de précaution.

2002

12 novembre

Un éboulement fait un mort et trois blessés dans le Saasertal valaisan.

1er octobre

Environ 110 habitants sont évacués après un éboulement à Saint-Nicolas (VS).

1er septembre

A Lutzenberg, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures, un couple de parents et leur fils meurent dans leur maison ensevelie par des masses de terre.

2001

Mai à juillet

Plusieurs éboulements causent des dégâts considérables à Felsberg, dans les Grisons.

2000

14 octobre

A la suite de pluies torrentielles, un glissement de terrain catastrophique emporte une partie du village de Gondo (VS) et 13 personnes perdent la vie.

4 septembre

Sur la route du col du Grimsel, près de Innertkirchen dans le canton de Berne, près de 2 000 mètres cubes de roche s'effondrent dans la vallée. Aucun blessé n'est à déplorer.

6 août

Un guide de montagne suisse et deux Américains sont tués lors d'une coulée de boue au-dessus de Grindelwald, dans le canton de Berne.

1998

15 août

Dans les gorges biennoises du Taubenloch, un jeune Allemand est tué par la chute de blocs de roche sur un chemin de randonnée, trois autres enfants sont blessés.

1991

Avril/mai

Le village de Randa (VS) est coupé du monde par plusieurs éboulements. Trente millions de mètres cubes de roche déboulent dans la vallée lors de trois glissements successifs. Des maisons et des étables sont détruites, mais aucune victime n'est à déplorer.

1939

10 avril

18 enfants placés en foyer sont victimes d'un éboulement près de la commune de Flims, dans les Grisons. 720 000 mètres cubes de roche se sont détachés de la montagne Flimserstein.

1881

11 septembre

Un éboulement se produit à Elm, dans le canton de Glaris. Sa cause principale est une extraction d'ardoise inappropriée. Environ dix millions de mètres cubes de roche se détachent et ensevelissent plus de 80 maisons. Le bilan est dramatique: 114 personnes perdent la vie.

1806

2 septembre

L'éboulement de Goldau, dans le canton de Schwytz, est considéré comme la plus grande catastrophe naturelle de Suisse après le tremblement de terre de Bâle de 1356.

Le 2 septembre, 40 millions de mètres cubes de roche se précipitent dans le vide depuis la montagne de Rossberg, détruisant les villages de Goldau, Röthen ainsi que certaines parties de Buosingen et Lauerz. Un raz-de-marée de plusieurs mètres de haut se produit sur le lac de Lauerz et 457 personnes perdent la vie.

1618

25 août

Un éboulement dans la région frontalière de Piuro/Val Bregaglia en Italie, provoqué par l'extraction inappropriée de pierre ollaire, fait entre 1 000 et 2 000 morts selon différentes sources.

1514/1512

Un éboulement près de Biasca, dans le canton du Tessin, et la crue consécutive de la rivière Brenno tuent au total environ 600 personnes.

563

Un éboulement massif près du delta du Rhône provoque un raz-de-marée sur le lac Léman.

Le plus grand éboulement connu en Suisse s'est produit à l'époque préhistorique. A la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans, près de Flims, dans le canton des Grisons, après le retrait du glacier du Rhin. On estime que jusqu'à treize kilomètres cubes de masse rocheuse sont tombés dans la vallée du Rhin. Cet événement est considéré comme l'un des plus puissants éboulements au monde. (ysc/ats)