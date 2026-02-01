beau temps
Le Festival des Lumières de Morat attire encore plus de visiteurs

Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d&#039;installations.
Le Festival des Lumières de Morat (FR) a attiré 73 000 spectateurs cette année.Keystone

La 10e édition du festival fribourgeois a réuni 73 000 spectateurs, soit 10 000 de plus qu'en 2025, grâce à une météo favorable et une ambiance poétique dans la vieille ville.
01.02.2026, 15:4001.02.2026, 15:40

Le Festival des Lumières de Morat (FR) a attiré 73 000 spectateurs cette année, soit environ 10 000 de plus qu'en 2025. Cette 10e édition a bénéficié d'une météo généralement favorable.

La manifestation, qui s'est déroulée pendant douze soirées, s'est achevée sur un nouveau succès, se réjouissent dimanche les organisateurs. Le festival a été marqué par des retours très positifs du public, ainsi qu'une atmosphère particulièrement poétique dans les ruelles et sur les places de la cité médiévale fribourgeoise.

Cette série gore torpille notre obsession pour le corps parfait

Le festival des Lumières a proposé cette année une vingtaine d'installations, avec une «immersion sensible, à la croisée de l’art, de l’architecture et de l’émotion collective». Le spectacle «Message in a Bottle» a été l'un des plus remarqués par le public, «en unissant la lumière, l’ombre et la musique de manière unique», notent les organisateurs.

KEYPIX - Spectators watch &quot;Magic Drops&quot; by Swiss artist and videographer Adrian Scherzinger, during the 10th edition of the Murten Light Festival, in Murten, Switzerland, Thursday, January 2 ...
Le festival des Lumières à Morat.Keystone

La grande rue était également au centre de toutes les attentions avec «Le Grand Bleu 2.0», qui a fait renaître l'univers aquatique de l'oeuvre déjà présentée en 2018. Les poissons volants, semblant glisser avec légèreté à travers l’espace urbain, ont conféré à la vieille ville une atmosphère onirique.

La prochaine édition du festival aura lieu du 20 au 31 janvier 2027. (tib/ats)

