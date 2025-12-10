assez ensoleillé
Galaxus: voici ce qui différencie un citadin d'un campagnard

Voici ce qui différencie un citadin d'un campagnard sur Galaxus

Digitec-Galaxus expose des habitudes d’achat très différentes selon les régions: les habitants des zones rurales commandent nettement plus souvent en ligne que ceux des villes et leurs paniers ne se ressemblent pas.
10.12.2025, 12:0510.12.2025, 12:05
Benjamin Weinmann / ch media
L&#039;e-commerce a profit� de la forte hausse des achats sur le territoire national, qui p�sent pour 12,3 milliards, tandis que les achats en ligne � l&#039;�tranger, qui repr�sentent 2,1 milliards, ...
L'e-commerce cartonne particulièrement en dehors des villes.Keystone

Le fossé entre ville et campagne ne se manifeste pas seulement dans les urnes: il s’observe aussi dans le panier d’achats en ligne. C’est la conclusion d’une analyse menée par Digitec-Galaxus, le principal magasin en ligne de Suisse.

Selon cette étude, les personnes vivant à la campagne commandent en ligne 21% plus souvent que les citadins. De quoi surprendre ceux qui cultivent encore le cliché d’une population rurale qui ferait ses achats uniquement dans la rue principale du village et n'aurait pas le wifi à la maison. En réalité, le constat est plutôt logique: en zone rurale, les distances jusqu’aux commerces sont souvent plus longues qu’en ville; la livraison à domicile devient donc une alternative pratique.

Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste

De l'échoppe au e-shop

Les données de Galaxus mettent également en lumière les préférences distinctes des clientèles urbaine et rurale. Dans les villes, les ventes de caméras, ordinateurs portables et défroisseurs à vapeur sont en plein essor. A la campagne, ce sont surtout les téléviseurs et les sets Lego qui se vendent le mieux.

Les habitants des zones rurales commandent par ailleurs beaucoup plus de jouets, produits de jardinage et articles pour animaux. Selon Galaxus, cela s’explique en partie par le fait que l’on dispose généralement de davantage d’espace à la campagne, par exemple pour un potager ou des animaux de compagnie.

Les entreprises de livraison atteignent désormais les villages de montagne aussi rapidement que les centres-villes, lit-on dans l'analyse. Galaxus conclut:

«Pour beaucoup d’habitants de la campagne, le commerce en ligne, accessible jour et nuit, est depuis longtemps devenu une sorte de magasin du village numérique».

Traduit de l'allemand

