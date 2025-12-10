Mickaelplaidecoupable a mis en scène le kidnapping de son pote. La police est intervenue après avoir été alertée. Image: Capture d'écran TikTok

Il se fait enlever en direct à Montreux et la police intervient

Ils sont nombreux à vouloir «percer» pour faire des vues sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, des créateurs de contenu lancent des challenges qui frisent parfois l'absurde et s'avèrent parfois dangereux. Décryptage.

Plus de «Suisse»

Vendredi 5 décembre 2025, à l'occasion du Marché de Noël de Montreux (VD), un kidnapping s'est déroulé sous les yeux de passants et passantes. Un individu est capturé par des «malfrats» et emmené dans une camionnette.



La scène 👇

Vidéo: watson

Sauf que derrière cette opération se trouve un créateur de contenus fribourgeois, Mickael Morandi, surnommé Mickaelplaidecoupable. Il s'est lancé dans un «live-kidnapping» sur Twitch et TikTok, qui a vu la police débarquer après avoir été alertée. «On s'est lancé dans une petite guéguerre avec un ami. Et ce kidnapping est une pseudo vengeance pour un rendez-vous que j'avais avec une fille et qu'il a fait capoter lors d'un direct», décrit cet employé de la Poste.

S'il convient que des gens parfois ne comprennent pas, il ne s'attendait pas à voir la police entraver la blague:

«A aucun moment on s'est dit que la police allait intervenir»

Raté. Les feux bleus font irruption. La fête est finie. Au bout du fil, le créateur insiste, même si ses acolytes et lui-même étaient cagoulés, que deux personnes, caméra à l'épaule, filmaient la supercherie: «Je pensais que les gens allaient comprendre, avec ces grosses caméras, qu'ils étaient témoins d'un acte joué». Des personnes qui suivaient le live ont également appelé les autorités.

De l'esbroufe que les Montreusiens massés sur les quais n'ont pas compris. Et Mickaelplaidecoupable ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin: «Je compte faire percer la Suisse et aller beaucoup plus loin dans mes vidéos. On n'est qu'au début, j'ai pas mal d'idées qui me traversent l'esprit».

«S'adresser à un large public»

Mickaelplaidecoupable n'est pas son premier galop d'essai: il s'est rendu dans plusieurs endroits incongrus, comme une ferme ou au beau milieu d'une route (son plus gros buzz à ce jour); il s'est aussi amusé à faire un live dans plusieurs gares CFF ou encore...au Mad. «C'était une idée du club», coupe-t-il.

Quand on lui parle des limites à ne pas franchir, le créateur est catégorique:

«Je fais attention à ne pas dépasser certaines limites. Je cherche à m'adresser à un large public»

Si le Fribourgeois charpente ses contenus comme «une série Netflix», avec des vidéos qui peuvent parfois être «olé olé», selon ses dires, il appuie l'aspect divertissement de ses live. C'est un aspect souvent souligné par le créateur: «Je le fais pour faire plaisir au gens, pour divertir, pour animer».

Lorsque nous évoquons la mort de Jean Pormanove, ce streameur français décédé le 18 août dernier, sur la plateforme Kick, le Fribourgeois explique: «On ne me verra jamais frapper ou dénigrer volontairement quelqu'un en direct».

Et la police dans tout ça?

Du côté des autorités, l'ambiance n'était pas trop à l'amusement. La police cantonale vaudoise confirme l'intervention et assure que «les auteurs seront dénoncés au Règlement général de police. Ils pourraient se voir infliger une amende».

Un porte-parole des forces de l'ordre tempère et affirme que les interventions de ce type ou de type «challenge réseaux sociaux» sont très rares.



Mickaelplaidecoupable, lui, va continuer à se consacrer corps et âme à sa passion pour divertir. Loin d'être rassasié par ces challenges et live sur Twitch, ses vidéos TikTok (près de 100 000 abonnés), il se dit prêt à investir plus d'argent pour percer.

«Ce mois-ci, j'ai dépensé beaucoup. Il faut compter en 2000 et 4000 francs. Le matériel coûte très cher, la connexion aussi, il y a plein de charges qui pèsent»

Malgré l'argent dépensé, ses fidèles seront ravis d'apprendre que les vidéos vont s'empiler dans les jours et mois à venir. Et si son employeur décide de le mettre à la porte, si un désaccord intervient avec ses vidéos, il l'acceptera: «Si cela arrive, c'est comme ça. Ça sera l'occasion de me lancer pleinement sur les réseaux sociaux».