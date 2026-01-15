Galaxus a réalisé un chiffre d'affaires de 3,76 milliards de francs en Europe en 2025. Keystone

Les Suisses étaient mécontents de ces produits Galaxus

Galaxus a sorti de sa besace quelques statistiques, notamment les produits les plus retournés après Noël et le palmarès de l'année 2025.

Janvier est déjà bien engagé, Noël semble loin derrière. Mais pour Galaxus et la Poste suisse, les fêtes ne sont pas encore un souvenir oublié, en témoigne le bal incessant de colis retour. Car «en boutique ou en ligne, les retours font partie intégrante du commerce», assume la plateforme d'e-commerce du groupe Migros.

Et à ce propos, Galaxus possède une mine d'informations, comme le prouve un récent communiqué. Voici les articles les plus retournés après Noël:

Coque de smartphone📱 Lego 🏰 Ecouteurs🎧 Bottes et bottines 👢 Gants🧤

Galaxus écrit:

«Les bottes, les coques de smartphones et surtout les écouteurs ont représenté la plupart des retours après Noël 2024, alors qu’à Noël 2025, Lego est entré pour la première fois dans le top 3. Après les coques et avant les écouteurs, aucun autre type de produit n’a été retourné aussi souvent en chiffres absolus au cours des deux semaines suivant la veille de Noël.»

Et si certains produits ne conviennent tout simplement pas, les raisons d'un retour sont variées.

Dans «autres raisons», Galaxus classe, par exemple, «Livraison tardive», «Produit devenu inutile» ou incompatible avec un autre.

Avec un taux de retour annuel de presque 8%, les vêtements sont de loin les produits qui repartent le plus à l'envoyeur, suivis par les montres et bijoux avec 4,6% de retour.

Mais les articles retournés ne sont heureusement pas jetés, à l'exception des articles d'hygiène. Lauritz Fricke, responsable After Sales & Retail chez Digitec Galaxus, explique:

«Les articles qui ne sont pas défectueux sont remis en vente avec le label ‹Retour contrôlé› ou donnés à des organisations sociales partenaires. Nous ne jetons et recyclons que ce qui ne peut ou ne doit pas être réutilisé, comme les articles d’hygiène.»



(hun)