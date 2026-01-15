Les Suisses étaient mécontents de ces produits Galaxus
Janvier est déjà bien engagé, Noël semble loin derrière. Mais pour Galaxus et la Poste suisse, les fêtes ne sont pas encore un souvenir oublié, en témoigne le bal incessant de colis retour. Car «en boutique ou en ligne, les retours font partie intégrante du commerce», assume la plateforme d'e-commerce du groupe Migros.
Et à ce propos, Galaxus possède une mine d'informations, comme le prouve un récent communiqué. Voici les articles les plus retournés après Noël:
- Coque de smartphone📱
- Lego 🏰
- Ecouteurs🎧
- Bottes et bottines 👢
- Gants🧤
Galaxus écrit:
Et si certains produits ne conviennent tout simplement pas, les raisons d'un retour sont variées.
Avec un taux de retour annuel de presque 8%, les vêtements sont de loin les produits qui repartent le plus à l'envoyeur, suivis par les montres et bijoux avec 4,6% de retour.
Mais les articles retournés ne sont heureusement pas jetés, à l'exception des articles d'hygiène. Lauritz Fricke, responsable After Sales & Retail chez Digitec Galaxus, explique:
(hun)