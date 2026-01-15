bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
galaxus

Les Suisses ne voulaient pas de ces cadeaux Galaxus à Noël

La filiale de Migros poursuit son expansion europ
Galaxus a réalisé un chiffre d'affaires de 3,76 milliards de francs en Europe en 2025.Keystone

Les Suisses étaient mécontents de ces produits Galaxus

Galaxus a sorti de sa besace quelques statistiques, notamment les produits les plus retournés après Noël et le palmarès de l'année 2025.
15.01.2026, 09:4215.01.2026, 09:42

Janvier est déjà bien engagé, Noël semble loin derrière. Mais pour Galaxus et la Poste suisse, les fêtes ne sont pas encore un souvenir oublié, en témoigne le bal incessant de colis retour. Car «en boutique ou en ligne, les retours font partie intégrante du commerce», assume la plateforme d'e-commerce du groupe Migros.

Et à ce propos, Galaxus possède une mine d'informations, comme le prouve un récent communiqué. Voici les articles les plus retournés après Noël:

  1. Coque de smartphone📱
  2. Lego 🏰
  3. Ecouteurs🎧
  4. Bottes et bottines 👢
  5. Gants🧤
Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste

Galaxus écrit:

«Les bottes, les coques de smartphones et surtout les écouteurs ont représenté la plupart des retours après Noël 2024, alors qu’à Noël 2025, Lego est entré pour la première fois dans le top 3. Après les coques et avant les écouteurs, aucun autre type de produit n’a été retourné aussi souvent en chiffres absolus au cours des deux semaines suivant la veille de Noël.»

Et si certains produits ne conviennent tout simplement pas, les raisons d'un retour sont variées.

Dans «autres raisons», Galaxus classe, par exemple, «Livraison tardive», «Produit devenu inutile» ou incompatible avec un autre.

Avec un taux de retour annuel de presque 8%, les vêtements sont de loin les produits qui repartent le plus à l'envoyeur, suivis par les montres et bijoux avec 4,6% de retour.

Mais les articles retournés ne sont heureusement pas jetés, à l'exception des articles d'hygiène. Lauritz Fricke, responsable After Sales & Retail chez Digitec Galaxus, explique:

«Les articles qui ne sont pas défectueux sont remis en vente avec le label ‹Retour contrôlé› ou donnés à des organisations sociales partenaires. Nous ne jetons et recyclons que ce qui ne peut ou ne doit pas être réutilisé, comme les articles d’hygiène.»

(hun)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
1 / 42
40 trucs absurdes trouvés dans des brocantes
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Selecta quitte la Suisse
Arrivé en octobre à la tête de Selecta, Venkie Shantaram, le nouveau patron, a décidé de transférer le siège de la direction de Zoug à Londres.
À peine trois mois après sa prise de fonctions, Venkie Shantaram imprime déjà sa marque. Arrivé à la mi-octobre à la tête de Selecta, le groupe de distributeurs automatiques en difficulté, le Britannique redessine les contours de l’entreprise: le siège de cette société suisse historique va être transféré de Cham, dans le canton de Zoug, vers l’étranger a-t-on appris.
L’article