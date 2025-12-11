en partie ensoleillé
Entre Lego et iPhone, Galaxus publie son top 10 de Noël

Les Suisses font des folies sur Galaxus avant Noël
Galaxus a publié le top 10 des recherches sur sa plateforme.Image: montage watson

Galaxus sait déjà ce que les Suisses vont recevoir à Noël

Le père Noël (La Poste) apporte désormais des friteuses airfryer, des iPhones et des sets Lego, selon les données de Galaxus.
11.12.2025, 14:5911.12.2025, 14:59

Galaxus, plateforme du groupe Migros, est friand de classement. Cette fois-ci, le géant suisse du e-commerce nous révèle les «surprises qui se trouveront cette année sous le sapin».

Sur la base du «comportement de recherche de la clientèle», Galaxus a établi sa propre liste au Père Noël, soit les dix termes les plus recherchés dans son catalogue.

Zalando et Galaxus snobent cette «solution durable» de la Poste

Ce qu'on peut constater, c'est que les clients ne semblent pas rechigner à la dépense en ce milieu de décembre. Dans ce top 10, on retrouve en effet bon nombre de gadgets high tech et onéreux. Les iPhones figurent en première place, suivis par leurs Airpods. Dans le rayon informatique, on trouve également la PS5 au quatrième rang, l'iPad ensuite, l'Apple Watch ou la Nintendo Switch.

Lego Technic Galaxus
«Les sets pour adultes sont de plus en plus populaires», constate Galaxus.Image: Lego

Si les Suisses sont donc friands de la technologie de la Silicon Valley, notons tout de même que les Danois tirent leur épingle du jeu. Galaxus écrit:

«Parmi les cadeaux également très prisés, on trouve les ensembles Lego, et plus particulièrement les véhicules de la marque Lego Technic: le terme Lego technic se hisse ces jours-ci à la 3e place du classement des recherches sur Galaxus. Beaucoup attendent avec impatience une Ferrari FXX K, une Ford Bronco ou une Nissan de la série de films 2 Fast 2 Furious.
Quatre des dix sets Lego les plus vendus chez Galaxus en novembre sont ceux que le fabricant recommande pour une clientèle âgée de 18 ans et plus.»

Sinon, les cuisines helvètes recevront aussi deux nouveaux accessoires, les friteuses à air chaud, soit les fameux Airfryer et:

«Beaucoup profitent également de l’occasion pour s’offrir ou offrir à leurs proches une élégante cafetière à porte-filtre ou une machine à café automatique pour remplacer leur ancienne cafetière.»
Galaxus
Ces Lego valent une petite fortune

Top 10 des recherches sur Galaxus avant Noël

  1. iPhone
  2. Airpods
  3. Lego technic
  4. PS5
  5. iPad
  6. Lego star wars
  7. Apple watch
  8. Nintendo switch
  9. Airfryer
  10. Machine à café

(hun)

