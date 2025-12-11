Galaxus sait déjà ce que les Suisses vont recevoir à Noël
Galaxus, plateforme du groupe Migros, est friand de classement. Cette fois-ci, le géant suisse du e-commerce nous révèle les «surprises qui se trouveront cette année sous le sapin».
Sur la base du «comportement de recherche de la clientèle», Galaxus a établi sa propre liste au Père Noël, soit les dix termes les plus recherchés dans son catalogue.
Ce qu'on peut constater, c'est que les clients ne semblent pas rechigner à la dépense en ce milieu de décembre. Dans ce top 10, on retrouve en effet bon nombre de gadgets high tech et onéreux. Les iPhones figurent en première place, suivis par leurs Airpods. Dans le rayon informatique, on trouve également la PS5 au quatrième rang, l'iPad ensuite, l'Apple Watch ou la Nintendo Switch.
Si les Suisses sont donc friands de la technologie de la Silicon Valley, notons tout de même que les Danois tirent leur épingle du jeu. Galaxus écrit:
Quatre des dix sets Lego les plus vendus chez Galaxus en novembre sont ceux que le fabricant recommande pour une clientèle âgée de 18 ans et plus.»
Sinon, les cuisines helvètes recevront aussi deux nouveaux accessoires, les friteuses à air chaud, soit les fameux Airfryer et:
Top 10 des recherches sur Galaxus avant Noël
- iPhone
- Airpods
- Lego technic
- PS5
- iPad
- Lego star wars
- Apple watch
- Nintendo switch
- Airfryer
- Machine à café
(hun)