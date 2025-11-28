ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Gaza

Treize enfants supplémentaires de Gaza sont arrivés en Suisse

epa12555583 A Palestinian woman with her baby disembarks after landing at the Geneva Airport in Geneva, Switzerland, 28 November 025. In collaboration with Norway, 13 children and 51 family members, w ...
Les enfants sont accompagnés par 51 membres de leurs familles.Keystone

Treize enfants supplémentaires de Gaza sont arrivés en Suisse

De nouveaux jeunes gazaouis, blessés, sont arrivés en Suisse pour être soignés. Les cantons romands soigneront une bonne partie d'entre eux.
28.11.2025, 21:4628.11.2025, 21:46

Vendredi, treize nouveaux enfants blessés de Gaza, ainsi que 51 membres de leurs familles, ont atterri à Genève et à Zurich, en provenance d'Amman, en Jordanie. Ils seront accueillis dans huit cantons différents pour être soignés.

Les enfants et leurs accompagnants ont été transportés en Suisse à bord d'un avion médicalisé exploité par la compagnie scandinave SAS, dans le cadre d'un accord avec les autorités norvégiennes, indique le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le vol a été encadré par le Service de transport aérien de la Confédération (STAC) et des experts médicaux norvégiens se trouvaient à bord.

Berne débloque 23 millions pour Gaza et accueille 13 enfants blessés

Avant leur entrée en Suisse, les personnes évacuées ont fait l’objet d’un examen de sécurité approfondi de la part des autorités suisses et des autorités israéliennes, assure le SEM.

Les enfants seront répartis dans des hôpitaux des cantons de Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Grisons, Jura, Tessin, Vaud et Valais. Ils ont besoin de soins spécifiques, qu'ils ne pouvaient recevoir à Gaza.

(ats/acu)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
1
Ces pays reconnaissent les Etats de Palestine ou d'Israël
de Alexandre Cudré
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
La mort de cet influenceur raconte les luttes de pouvoir à Gaza
de Bojan Stula
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
1
«Les jours de Netanyahou en tant que premier ministre sont comptés»
de Hansjörg Friedrich Müller
Le plus dur reste à venir à Gaza
Le plus dur reste à venir à Gaza
de Thomas Seibert, Istanbul
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
Erdogan a fait «d'une pierre, deux coups» en aidant les Suisses de la flottille
de Alexandre Cudré
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
1
Après avoir humilié ses adversaires, Israël fait face à un «tsunami»
de Thomas Seibert, Istanbul
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'UDC lance Jean-François Thuillard pour remplacer Rebecca Ruiz
L'UDC mise sur Jean-François Thuillard pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois, programmée en mars prochain pour remplacer Rebecca Ruiz. L'agriculteur est actuellement syndic de Froideville et député au Grand Conseil.
Il a été désigné jeudi soir par le congrès de l'UDC Vaud qui s'est tenu à Chavannes-le-Chêne, dans le Nord vaudois. «Monsieur Thuillard a été nommé candidat à l'unanimité de l'assemblée et par applaudissement», a indiqué à Keystone-ATS le président de l'UDC Vaud et conseiller national, Sylvain Freymond. Il était le seul candidat.
L’article