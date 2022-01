Alors, Pierre Maudet va-t-il quitter la politique? Oui et non...

Cette révélation a été confirmée par ses avocats Mes Grégoire Mangeat, Fanny Margairaz et Yaël Hayat. Le bras droit de l’ex-conseiller d’Etat est également acquitté pour acceptation d’un avantage. Toutefois, il est condamné pour violation du secret de fonction .

La condamnation de Pierre Maudet est annulée en appel . La décision était attendue depuis trois mois: les juges ont acquitté l’ancien conseiller d’Etat, selon les informations de la Tribune de Genève . L'arrêt a été rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR).

