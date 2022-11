Les deux enfants enlevés à Genève ont été retrouvés sains et saufs

Les deux enfants disparus mardi matin ont été retrouvés en France voisine avec leur père, ont annoncé les autorités genevoises.

Un père de famille et ses deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, ont été retrouvés sains et saufs en France voisine mercredi soir. C'est ce qu'ont annoncé jeudi matin les autorités genevoises.

La police avait mis en place un important dispositif de recherche. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Les enfants avaient disparu mardi matin à la sortie de l'école Belle-Terre, dans la commune de Thônex (GE). La police genevoise avait lancé une alerte enlèvement et mis en place un important dispositif de recherche. (asi)