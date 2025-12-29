assez dégagé-2°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève renforce son plan d’urgence contre le froid

Genève renforce son plan d’urgence contre le froid

Compte tenu des baisses de températures annoncées et de la bise, la Ville de Genève ouvre dès lundi soir 80 places d'hébergement d'urgence supplémentaire pour trois nuits.
29.12.2025, 21:1229.12.2025, 21:12

La bise et les températures négatives sont ravageuses en Suisse actuellement. Pour contrer cela, Genève ouvre 80 places d’hébergement d’urgence supplémentaire dès lundi soir.

Les admissions se font par la Centrale d’hébergement d’urgence au numéro gratuit 0800 22 22 10, afin de faire bénéficier un maximum de personnes de cette possibilité, indique le Département de la cohésion sociale et de la solidarité dans un communiqué. L'abri de Champel sera ouvert de 19h15 à 8h15.

Avec l'ouverture de l'abri PC à Champel, 577 places sont disponibles dans le dispositif d'hébergement d'urgence intercommunal.

A Lausanne, la Municipalité avait déjà annoncé l'augmentation depuis samedi soir de sa capacité d'accueil d'urgence. L’abri PC de la Rouvraie offre 50 lits supplémentaires au dispositif existant. Le lieu est ouvert, comme les autres hébergements, de 21h00 à 8h00. Il permet à chaque personne accueillie d’avoir une collation, de prendre une douche et de dormir dans un lit.

Taylor Swift et la Street Parade révèlent une faille de l'asile suisse

Pas de surcharge en Suisse alémanique

De son côté, la ville de Berne propose chaque année 20 lits supplémentaires pour l'hiver, à partir du mois de novembre jusqu'au printemps. Elle estime que l'offre actuelle est suffisante.

Par ailleurs, elle a ouvert en juin dernier 18 places destinées aux femmes ainsi qu'aux personnes non-binaires et transgenres. Cela a permis de soulager «un groupe particulièrement vulnérable de personnes sans abri», explique la ville de Berne.

A Bâle, le taux d'occupation des centres d'hébergement d'urgence est faible, indiquent les autorités locales. Cette tendance s'observe chaque année dans la cité rhénane. (ats/fv)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Comptes jeunesse: on sait quelles banques suisses sont les meilleures
Une comparaison des différentes offres bancaires montre où les jeunes clients bénéficient des meilleures conditions et où leur argent fructifie le plus.
Il arrive un moment où la tirelire ne suffit plus pour stocker l’argent reçu en cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Pour les parents comme pour les enfants, la question se pose alors: où placer cet argent?
L’article