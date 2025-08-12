Bonne nouvelle pour les utilisateurs des TPG — moins pour ceux d'un véhicule à essence. Keystone

Les transports publics seront gratuits à Genève ce mercredi

Ce mercredi, en raison d'un pic de pollution, des mesures restrictives pour les véhicules à essence vont être appliquées à Genève. Dans le même temps, les transports publics seront gratuits.

Le canton de Genève va expérimenter une première suisse mercredi. En raison d'un pic de pollution à l'ozone, les transports publics seront gratuits sur tout le territoire cantonal, a annoncé mardi soir le Département du territoire (DT).

La «circulation différenciée renforcée» est activée. Hors exceptions, seuls les véhicules dotés des Stick'AIR 0, 1, 2 et 3 seront autorisés à circuler de 06h00 à 22h00 au centre du canton, sous peine d'amende. L'autoroute de contournement de Genève sera limitée à 80 km/h.

Ce dispositif sera reconduit en fonction de l'évolution de la situation jusqu'à la fin du pic de pollution, a précisé le département.

Le DT prévoit depuis 2020 que la gratuité des transports est annoncée pour le lendemain lorsqu'un dépassement de la valeur de 180 μg/m3 d'ozone est avéré sur le territoire genevois. Cette condition a été remplie mardi à la station de mesure de Meyrin où celle-ci s'est approchée des 230 μg/m3, a également ajouté le département.

(ats/acu)