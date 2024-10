Image: watson

Emirates va investir des millions pour séduire les Romands

La compagnie aérienne Emirates ouvrira prochainement une succursale à Genève. L'investissement sera conséquent.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Les Romands devraient regarder du côté d'Hong Kong. La compagnie aérienne arabe Emirates y a ouvert il y a quelques semaines un nouveau magasin et se prépare à répéter l'opération en Suisse. A quoi va servir cette boutique? Selon le communiqué de presse, l'objectif est de rapprocher les différentes offres de la compagnie de sa clientèle et mettre en valeur son hospitalité. La clientèle doit pouvoir y acheter des billets d'avion et bénéficier de conseils personnalisés.

Voici la succursale Emirates à Hong Kong emirates

Le concept, lancé en 2022 à Dubaï, ressemble à un salon raffiné, équipé de nombreux écrans présentant les services d'Emirates. En outre, selon la taille de la filiale, des sièges de la nouvelle Premium Economy sont exposés pour que l'on puisse les essayer, et il est possible d'acheter des articles de merchandising Emirates et divers accessoires de voyage:

«Nous prévoyons d'ouvrir un magasin à Genève début 2025» Mohammad Lootah, directeur d'Emirates Suisse

Les travaux de transformation de la luxueuse rue du Rhône sont déjà en cours. Cette présence coûte cher à Emirates. En effet, avec un loyer maximal de 6500 francs par mètre carré et par an, la Rue de Rhône est la deuxième adresse commerciale la plus chère du pays après la Bahnhofstrasse de Zurich.

On vous avait fait un classement 👇 Voici les rues commerçantes les plus chères de Suisse

Compte tenu des 250 mètres carrés de la filiale d'Emirates à Genève, le loyer annuel devrait ainsi tutoyer le million. Pas si étonnant que ça:

«La Suisse est un marché clé pour nous» Mohammad Lootah

C'est bien sûr lié à célèbre pouvoir d'achat helvétique. La filiale genevoise sera d'ailleurs la première du genre en Europe continentale.

Tous les jours, l'A380 s'envole de Zurich pour Dubaï. S'y ajoutent trois vols quotidiens en Boeing-777 - deux au départ de Genève, un au départ de Zurich. Au total, cela correspond à une capacité de 1482 sièges quotidiens à vendre. En Europe continentale, Emirates a d'abord lancé le nouveau Boeing-777 à quatre classes avec de nouveaux sièges Premium Economy et la classe affaires modernisée à Genève, puis à Zurich en octobre.

Les nouveaux sièges Premium Economy d'Emirates emirates

Comme le laisse entendre Mohammad Lootah, la filiale genevoise ne devrait pas être la seule en Suisse:

«Nous analysons bien sûr aussi le marché zurichois»

Mais rien n'est encore décidé. Il faut dire que les affaires marchent bien pour Emirates Suisse. Même la guerre au Proche-Orient n'y a pratiquement rien changé. De nombreux hommes d'affaires font l'aller-retour entre la Suisse et Dubaï. A cela s'ajoutent de nombreux vacanciers qui passent leurs jours de congé dans le deuxième plus grand émirat des Emirats arabes unis ou qui quittent la ville-Etat désertique pour la Thaïlande, les Maldives ou l'île Maurice.

Pendant ce temps 👇 Swiss a hésité à rendre la classe éco inconfortable

Mais Swiss a évidemment une longueur d'avance sur Emirates. Si la compagnie helvétique n'a pas de filiale à Genève, elle exploite déjà deux sites à Zurich, l'un à l'aéroport et l'autre sur la Paradeplatz:

«Le principal groupe de clients de notre boutique au centre-ville est un mélange entre personnes plus âgées et fidèles de longue date.» Meike Fuhlrott, la porte-parole de Swiss.

Parallèlement, les jeunes actifs sont de plus en plus nombreux à se rendre dans ce point de vente physique.

Après la pandémie, la demande en matière de service client a fortement augmenté, explique Meike Fuhlrott, la porte-parole de Swiss. Mais en ce qui concerne la vente de billets, de nombreux clients préfèrent désormais acheter directement sur le site web:

«Il y a cependant toujours une forte demande lorsqu'il s'agit de vendre des billets plus complexes ou des "billets tour du monde"». Meike Fuhlrott, la porte-parole de Swiss

Selon la porte-parole, la clientèle apprécie l'échange direct avec un employé et la possibilité d'avoir un interlocuteur personnel. Existe-t-il donc des réflexions sur l'ouverture future d'autres billetteries en Suisse ou même à l'étranger? Le cas échéant sous forme de shop-in-shop dans les filiales des CFF ou de la Poste? Meike Fuhlrott, dément. Il n'y a pas de plans actuels à ce sujet.

En fait, Swiss a exploité plusieurs billetteries par le passé, dont deux à Genève, à l'aéroport et au centre-ville, ainsi qu'à Lugano, à l'aéroport de Berne, à la gare de New York City et à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie.

Ryanair emprunte quant à elle une autre voie vers la numérisation complète. Selon le journal The Irish News, son patron Michael O'Leary a annoncé la fin des guichets d'aéroport pour 2025, date à laquelle la compagnie irlandaise à bas prix ne proposera plus que l'enregistrement numérique via son application. Aujourd'hui déjà, les passagers doivent s'acquitter d'une taxe de 55 euros s'ils ne s'enregistrent pas en ligne.

Traduit et adapté par Chiara Lecca