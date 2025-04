On sait qui va reprendre l'historique site genevois de SGS

Des substances «très toxiques» menacent de plus en plus nos assiettes

Cette transaction est la première étape de la mise en oeuvre du pipeline d'acquisitions en cours de SPS, avec des revenus locatifs totalisant plus de 17 millions après l'augmentation de capital en février dernier. (jzs/ats)

Après de brefs travaux de transformation, notamment pour les services techniques et l'extension des locataires, les 5800 m2 de surfaces seront mis à disposition pour environ 300 collaborateurs à partir de la mi-2026.

«Les revenus locatifs futurs de l'immeuble situé Place des Alpes à Genève sont estimés à environ 3,5 millions de francs par an avec un rendement implicite de 4,4% et après repositionnement pour plusieurs locataires», indique un communiqué de SPS paru vendredi. Jusqu'à son déménagement prévu pour fin 2025 , SGS restera dans l'immeuble.

Le spécialiste de l'inspection et de la certification SGS a vendu pour un montant non dévoilé son siège historique genevois à la société immobilière Swiss Prime Site (SPS). Parallèlement, il devient locataire unique du bâtiment Blu Baar de SPS à Zoug avec un nouveau contrat de 10 ans dès avril 2025.

Plus de «Suisse»

Swiss Prime Site acquiert l'iconique bâtiment située Place des Alpes à Genève pour un montant non dévoilé. La Société générale de surveillance (SGS) déménagera pour sa part à Zoug d'ici fin 2025.

Ces 7 communes ne pourront plus construire de résidences secondaires

Les plus lus

Ils ont bloqué l’autoroute pour le climat: voici le prix à payer

L'année dernière, des manifestants d'Act Now ont bloqué l'A2 à deux reprises. Ils en paient aujourd'hui le prix.

Ils aiment tout particulièrement choisir les jours fériés pour leurs actions sur l'A2. Lorsque la circulation sur l'autoroute en direction du sud est déjà difficile, les activistes du collectif Act Now l'entrave un peu plus encore pour marquer les esprits et interpeller sur les luttes climatiques. Ils y parviennent parfois: à Pâques 2023, plusieurs d'entre eux ont stoppé les voitures pendant environ 50 minutes avant que la police ne mette fin au sit-in.