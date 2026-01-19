assez ensoleillé-2°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Fusillade à Genève: Hells Angels et Bandidos devant la justice

Procès sous haute sécurité pour Hells Angels et Bandidos à Genève

La fusillade entre motards rivaux survenue en 2022 à Plainpalais est jugée à Genève, avec quatre prévenus et un dispositif de sécurité renforcé.
19.01.2026, 09:2519.01.2026, 09:25
L&#039;audience sur la rixe entre Bandidos et Hells Angels s&#039;est ouverte avec un dispositif de sécurité renforcé au Palais de justice à Genève.
Des policiers arrivent au palais de justice pour l'ouverture du proces devant le Tribunal criminel, ce lundi 19 janvier 2026 a Genève.Keystone

La fusillade de mai 2022 entre motards rivaux des Bandidos et des Hells Angels dans un café du quartier de Plainpalais à Genève se retrouve devant la justice. Depuis lundi, quatre prévenus sont sur le banc des accusés devant un Tribunal pénal sous sécurité renforcée.

Parmi ces protagonistes, deux trentenaires et des hommes de 53 et 64 ans, deux sont notamment jugés pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui. Les deux autres ont participé à la rixe dans cet établissement public de la rue de l'Ecole-de-Médecine, sans être à l'origine des coups de feu échangés.

On vous parlait de cette affaire 👇

Fusillade de Genève: le passé du tireur des Hells Angels dévoilé

L'un des prévenus doit aussi répondre de meurtre pour des coups de couteau assénés en 2019 dans une affaire de drogue à Annemasse. Le Tribunal criminel est saisi par le Parquet quand celui-ci prévoit de requérir des peines supérieures à 10 ans de prison.

Après les incidents lors d'un procès en première instance entre les deux clans à Berne en 2022, la sécurité n'a pas été laissée au hasard. Un dispositif de surveillance renforcé a été établi. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vaud: les élèves valident leur semestre après les grèves et le drame de Crans-Montana
Suite aux perturbations causées par les grèves de la fin 2025 et la tragédie de Crans-Montana, le Département de l’enseignement et de la formation (DEF) a décidé de valider le semestre d’une centaine d’élèves en difficulté.
A la suite des grèves de la fonction publique en fin d'année passée et du drame de Crans-Montana, le Canton de Vaud a décidé de valider le semestre d'une centaine d'élèves qui ont redoublé. En clair: aucun échec définitif ne sera prononcé en cette fin de semestre, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le Département de l'enseignement et de la formation (DEF), confirmant une information de la RTS.
L’article