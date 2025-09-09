Le drame des Charmilles en 2019 avait suscité l'émoi à Genève. Keystone

À Genève, le tueur des Charmilles veut «changer»

En 2019, l'homme avait mortellement poignardé un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain à Genève. Condamné à plus de 16 ans de prison, il comparaît en appel ce mardi.

A Genève, le procès en appel du jeune qui a poignardé à mort un Portugais de 22 ans dans un parking souterrain des Charmilles en 2019 s'est ouvert mardi. Il y a un an, il avait été reconnu coupable d'assassinat et condamné à plus de 16 ans de prison.

Le Tribunal criminel avait tenu compte de son «trouble de la personnalité dyssociale» et du risque élevé de récidive à court et à moyen terme pour ordonner un traitement ambulatoire et l'internement. Il l'avait aussi notamment jugé coupable de tentative de meurtre pour un coup de couteau porté à autre jeune du groupe d'amis qui rentrait d'une soirée festive, ce 19 janvier 2019 à l'aube.

D'une voix à peine audible, le prévenu, désormais âgé de 24 ans, s'est exprimé mardi matin sur son suivi thérapeutique en prison.

«Je souhaite changer, devenir une vraie personne. Je reviens de loin» Le prévenu

Mais il estime n'avoir aucune perspective d'avenir. «La situation actuelle me terrifie», a-t-il admis, faisant référence à la mesure d'internement prononcée à son encontre. (jzs/ats)