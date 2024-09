Meurtre des Charmilles: 16 ans de prison et l'internement pour l'assassin

Le lieu du drame, dans un parking souterrain des Charmilles (GE). Keystone

Le verdict est tombé: le jeune homme de 23 ans, accusé d'avoir tué son ami âgé alors de 22 ans, a été condamné mercredi à l'internement et à 16 ans de prison par un Tribunal à Genève.

Le Tribunal criminel de Genève a condamné mercredi l'assassin d'un Portugais de 22 ans à une peine de 16 ans et dix mois de prison et à une mesure d'internement. Il a ainsi suivi le réquisitoire du Ministère public à l'encontre de ce jeune de 23 ans.

Cette peine est complémentaire à la peine de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs en 2021, pour son implication dans le tabassage, avec des amis, de deux inconnus à St-Jean en janvier 2017. Les juges ont tenu compte de cette condamnation pour ne pas lui infliger la peine maximale de 20 ans pour les faits qui ont eu lieu deux ans plus tard dans un parking souterrain des Charmilles.

Pour le tribunal, le prévenu a créé les conditions de l'affrontement physique avec un des cinq jeunes présents sur les lieux au petit matin, au retour d'une soirée festive, le 19 janvier 2019. Selon lui, le coup de couteau qu'il lui a d'abord donné avant de porter le coup fatal à un de ses amis est une tentative de meurtre et non d'assassinat. La défense a d'ores et déjà annoncé faire appel. (sda/ats)