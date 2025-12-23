Deux cambrioleurs interpellés dans cette ville romande

larges éclaircies
Deux cambrioleurs interpellés dimanche à Gland

Vue de l'entree et des vitrines de la banque UBS apres l'attaque a l'explosif du distributeur automatique de billets, survenue dans la nuit, ce mercredi 3 decembre 2025 a Galnd.
Deux policiers à Gland (VD), début décembre. (image d'illustration)Keystone
Deux jeunes hommes ont été interpellés dimanche à Gland après avoir tenté d’ouvrir plusieurs véhicules stationnés sur la voie publique, tandis qu’un troisième suspect est toujours recherché par la police vaudoise.
23.12.2025, 17:2123.12.2025, 17:21

Les forces de l'ordre ont été alertées vers 7h00 que trois individus tentaient d'ouvrir des véhicules parqués dans la rue. Une patrouille de gendarmerie s'est rapidement rendue sur place et des recherches ont été entreprises dans le secteur, rapporte la police cantonale mardi dans un communiqué.

Bruit sur la terrasse

Peu après, un habitant a informé la police avoir entendu du bruit sur sa terrasse, où il a retrouvé un outil ainsi que des gants. Lors du contrôle d'un bâtiment dont le portail du jardin était ouvert, les policiers ont été avisés que des individus avaient été mis en fuite par les occupants d'une maison voisine et qu'une pince monseigneur avait été abandonnée.

Le dispositif de recherches a été renforcé et les trois individus ont été repérés alors qu'ils se cachaient dans une zone de chantier. Ils ont pris la fuite à la vue de la police et ont été poursuivis.

Deux d'entre eux ont pu être interpellés. Il s'agit de deux ressortissants algériens âgés de 15 et 20 ans. Les investigations sont menées par la police de sûreté sous la conduite du Ministère public et du Tribunal des mineurs qui ont ouvert une instruction pénale à l'encontre des personnes interpellées. (mbr/ats)

Les policiers romands porteront le même uniforme
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
L’article