Au cours du dernier trimestre, Ikea a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires en Suisse. Image: Keystone

Voici pourquoi le chiffre d'affaires d'Ikea s’effrite en Suisse

En Suisse, Ikea voit son chiffre d’affaires reculer malgré une fréquentation en hausse. Pris dans une forte guerre des prix, le géant suédois mise sur de nouveaux services pour relancer sa dynamique.

Benjamin Weinmann / ch media

Les grands sacs d’achat bleu et jaune d’Ikea étaient moins remplis ces dernières années en Suisse. Car, comme l’indique le géant suédois du meuble, son chiffre d’affaires a reculé dans le pays de 2,3% pour s’établir à 1,2 milliard de francs lors du dernier exercice, clos fin août. L’année précédente affichait déjà une baisse de 3,4%.

Il est cependant étonnant qu’Ikea parle en même temps d'une «augmentation du nombre de visiteurs». Cela signifie qu’en dépit d’une fréquentation plus élevée, les clients ont dépensé moins.

Une concurrence qui force les prix vers le bas

Ikea a une explication: l’entreprise a mis l’accent sur l’accessibilité des prix. En d’autres termes, les tarifs ont été réduits. C’est sans doute l’effet d’une concurrence accrue. Car entre-temps, la chaîne autrichienne XXXLutz est devenue numéro 1 en Suisse grâce à de nombreux rachats. A cela s’ajoutent des fournisseurs en ligne attractifs suisses comme étrangers.

En tant que directrice d'Ikea Suisse, Janie Bisset est confrontée à une baisse du chiffre d'affaires. Image: dr

Les Autrichiens eux-mêmes sont concernés, comme l'a récemment déclaré Jérôme Gilg, directeur général de Conforama, filiale de XXXLutz, dans un entretien avec CH Media:

«Nous devons vendre chaque année plus d’articles pour maintenir le chiffre d’affaires»

«La pression sur les prix s’est fortement accrue, la clientèle y est très sensible et exigeante. Les promotions sont essentielles. Le Black Friday est désormais plus important pour nous que Noël. »

A cela s’ajoute que le marché du meuble est en recul, selon Gilg:

«Après le boom pendant les confinements liés au Covid, période durant laquelle beaucoup de gens avaient réaménagé leur logement, les ventes ont diminué.»

1,5 million de boulettes de viande consommées

La patronne écossaise d’Ikea Suisse Janie Bisset voit aussi des aspects positifs. Elle énonce quelques succès: «nettement plus de visiteurs dans les magasins, davantage de clients dans les restaurants, une part en ligne encore en hausse ainsi qu’une demande croissante pour les offres de seconde main et divers services».

Avec 13,85 millions de visiteurs, l’entreprise n’a jamais accueilli autant de clients. Cela représente une hausse de 2,5% par rapport à l’année précédente. Dans les restaurants des magasins, il y a même eu 6,5 millions de convives, selon Bisset, soit une augmentation de 10,17%. Les célèbres boulettes de viande d’Ikea ont été consommées près de 1,5 million de fois.

La part des ventes en ligne a représenté 28,8% du chiffre d’affaires d’Ikea Suisse l’an dernier. Pour l’année prochaine, Bisset annonce un nouveau service: les consignes «Click & Collect», déjà disponibles dans les magasins, seront également déployées sur des sites externes. Trois de ces points de retrait seront installés à Widnau (SG), Anières (GE) et Berne.