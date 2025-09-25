larges éclaircies
Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Le projet de future patinoire au Trèfle-Blanc, à Lancy (GE), a passé une étape importante jeudi soir.
25.09.2025, 21:4125.09.2025, 21:41

Le Grand Conseil a adopté, par 79 oui, 6 non et 9 abstentions, le crédit d'investissement ad hoc de 275,5 millions de francs.

Cette nouvelle patinoire comprendra 8500 places et sera aussi utilisée pour de grands événements, sportifs ou autres. L'infrastructure devrait être inaugurée en août 2030, quand le Genève Servette Hockey Club (GSHC) devra quitter la vétuste patinoire des Vernets, conformément à la dérogation que lui a accordée la ligue. Le club des Aigles sera locataire des lieux.

La seconde surface de 240 places sera destinée au public et aux écoles. Le crédit d'investissement doit couvrir la construction des deux surfaces de glaces, le financement des aménagements extérieurs et les raccordements aux transports publics.

L'infrastructure comprendra aussi un P+R de 928 places voitures et 244 places motos. Le chantier doit démarrer début 2026. (sda/ats)

