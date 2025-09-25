en partie ensoleillé14°
Coup de filet dans l'arnaque aux fausses amendes à Genève

Fausses amendes: trois personnes interpellées à Genève (image illustration).
Les individus sont suspectés d'avoir participé à l'envoi de SMS incitant les destinataires à régler une fausse contravention (image d'illustration).Image: Shutterstock

Trois individus ont été interpellés au bout du lac en lien avec de fausses contravention envoyées par SMS. Ils sont poursuivis pour escroquerie et utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
25.09.2025, 14:2725.09.2025, 14:27

Trois personnes ont été interpellées à Genève pour des arnaques aux fausses amendes. Ces trois individus, âgés de 21 à 30 ans, sont suspectés d'avoir participé à l'envoi de SMS incitant les destinataires à régler une fausse contravention.

Ces trois personnes ont été interpellées entre fin juillet et début septembre, dont deux dans des véhicules qui contenaient des appareils appelés «SMS-Blaster», le troisième individu étant le propriétaire de l'un des véhicules, indique jeudi le ministère public genevois dans un communiqué.

Un faux conseiller bancaire

Ces appareils se substituent aux antennes des opérateurs téléphoniques, afin de récupérer des numéros de téléphone pour envoyer des SMS contenant un lien vers des sites frauduleux tels que «parkings-ge.com», imitant le site officiel de la fondation des parkings «amendes.ch».

Le SMS Blaster, la nouvelle «astuce perfide» des escrocs en Suisse

Les destinataires des SMS sont invités à s'acquitter d'une fausse contravention et à fournir à cet effet leurs données personnelles et bancaires, explique le parquet. Dans un second temps, les victimes sont contactées par un faux conseiller bancaire, lequel les incitait à lui transmettre les codes nécessaires pour procéder à des prélèvements sur leur compte bancaire.

Pour ces faits, les prévenus sont poursuivis pour escroquerie et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Les investigations sont menées par la brigade des cyberenquêtes. (jzs/ats)

