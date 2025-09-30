ciel couvert14°
Voici le nouveau design de certains produits Migros et M-Budget

Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design

Migros fait du tri dans ses marques propres: environ 80 d'entre elles vont disparaître dans les prochaines années. Même la gamme M-Budget est concernée. Certains articles seront supprimés, d’autres profiteront d’un relooking complet.
30.09.2025, 12:2930.09.2025, 12:29

Migros restructure son offre et pas n’importe laquelle: celle qui la caractérise depuis sa fondation, ses marques distributeur. Sur un total de 250 marques, le géant de la distribution va en supprimer près de 80.

L’objectif? Rendre l’assortiment plus clair et investir davantage dans la qualité des produits les plus populaires. Certaines gammes passaient complètement inaperçues, comme les produits Oh! ou la ligne «High Protein», a expliqué l’entreprise. Les marques bien établies comme Frey, Farmer ou Blévita, elles, resteront en place.

Mais même là, il y aura du changement

Les produits Migros adoptent un nouveau design – voici à quoi ils ressemblent
Image: dr
Surprise

Migros veut simplifier l'expérience d'achat»

Pour réduire les coûts liés au design et rendre les rayons plus lisibles, les produits porteront désormais le label Migros, dans un style sobre et épuré:

«Il s’agit uniquement d’un changement d’emballage: le contenu et le prix restent identique.»
Rémy Müller, directeur marketing, dans le Migros-Magazine.

On vous en parlait 👇

Migros supprime ses marques: M-Budget impacté

Les «anciennes» olives M-Budget

Les produits Migros adoptent un nouveau design – voici à quoi ils ressemblent
Image: dr

Les nouvelles

Surprise
Image: dr

En parallèle, la qualité sera améliorée, notamment grâce à une réduction du taux de sucre.

La limonade M-Budget

Les produits Migros adoptent un nouveau design – voici à quoi ils ressemblent
Image: dr

La nouvelle limonade «Migros»

Surprise

Dès cette année, des milliers de produits vont passer au nouveau packaging. Les boissons ouvriront le bal, suivies par les conserves. Les articles dont le look change radicalement par rapport à l’ancien recevront un sticker spécial pour les identifier.

Et des changements plus discrets

Les produits Migros adoptent un nouveau design – voici à quoi ils ressemblent
Image: dr
Surprise
Image: dr

Une transformation d’une telle ampleur prend du temps et reste très complexe. Pour les produits longue conservation, les anciens emballages continueront à coexister en magasin pendant un certain temps. Mais d’ici deux ans, toutes les «vieilles» versions auront définitivement disparu des rayons. (cst/hun)

Traduit de l'allemand

L’article