Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc

Le directeur de la marque suisse Nikin s'est amusé sur les réseaux de ce qu'il qualifie de «copie évidente» de la part de Migros. Le géant orange, lui, nie en bloc: «Nous ne voulions marcher sur les plate-bandes de personne».

Daniel Vizentini / ch media

«Au début, j'ai été un peu choqué», avoue Nicholas Hänny, directeur général de la marque d'habits Nikin. Et ce, après qu'on lui avait montré une publicité parue dans le magazine Migros. Elle vantait les mérites d'un haut de pyjama Migros Essentials pour homme en action. Tout comme les vêtements Nikin, un sapin est dessiné en-haut à gauche du t-shirt. Ce n'est certes pas exactement le même que celui du logo Nikin, mais il y ressemble farouchement.

Nicholas Hänny, qui publie presque quotidiennement ses réflexions sur les réseaux, en particulier sur Linkedin, n'a donc pas manqué de réagir: «Je ne veux pas passer pour la plus grande marque au monde et interdire à d'autres d'apposer un sapin sur leurs t-shirts». Mais selon un sondage auquel il se réfère, une personne sur deux en Suisse connaît Nikin. «L'arbre et sa position sur le t-shirt ressemblent vraiment beaucoup à notre logo».

A gauche le logo Nikin, à droite le sapin de Noël Migros.

«Je dois toutefois aussi dire», poursuit-il, «que pour moi, c'est vraiment cool». Le fait qu'une grande entreprise comme Migros copie Nikin, comme il le dit, équivaut à un hommage:

«Donc, tout à fait dans votre style: merci, Migros. Nous prenons cette copie comme un compliment. Ou est-ce que je surinterprète?»

« Mikin » au lieu de Nikin

Cette publication sur LinkedIn a généré près de 1600 réactions et plus de 180 commentaires ces derniers jours. Beaucoup ont rappelé que Migros avait par le passé vendu des sacs brandés «Donnerstag» (jeudi) au lieu de l'originale Freitag (vendredi). Les exemples foisonnent parmi les marques classiques de Migros: «Kaffee Zaun» au lieu de Kaffee Hag et «Mivella» à la place de Rivella.

Nicholas Hänny, cofondateur de Nikin, estime que Migros a copié sa marque avec son t-shirt orné du logo du sapin de Noël. Il a créé ce collage photo à titre de comparaison.

Dans les commentaires, certains ont également imaginé sur le ton de la boutade «Mikin» pour remplacer Nikin. On s'est aussi demandé si Migros allait désormais planter un arbre pour chaque vêtement vendu.

Potentielles poursuites judiciaires

L'entrepreneur se dit surpris que «le champion du monde de la copie, comme beaucoup qualifient le distributeur», ait désormais également reproduit sa marque.

«D'autant plus que nous avons protégé l'arbre en tant que marque figurative claire dans le segment de l'habillement et que le leur est vraiment presque identique au nôtre».

Le sapin de Nikin a simplement l'air un peu plus filigrane, ajoute le patron.

«Bien sûr, j'ai alors réfléchi à engager des poursuites judiciaires. Mais j'ai conclu que cela n'en valait pas la peine pour nous et que nous devrions plutôt considérer cela comme un compliment» Nicholas Hänny

Il regrette néanmoins que le géant orange n'ait pas contacté Nikin ni «au moins rédigé un commentaire sympathique» sur son post.

«Si la situation recommence», déclare Nicholas Hänny, «nous ne nous contenterons plus de messages flatteurs, là alors nous engagerons réellement des poursuites judiciaires». Une fois, passe encore, «mais une deuxième fois, cela ne nous fera plus rire».

Qu'en pense la Migros?

Migros a-t-elle vraiment copié Nikin sans vergogne? Ou le département créatif s'est-il simplement inspiré du fameux sapin? Y a-t-il un lien et tout cela ne relève-t-il que de la coïncidence?

Interpellé, le service de presse de Migros nous répond:

«Notre pyjama est une création originale, développée pour notre thème automnal»

Inspirée par la nature, Migros a délibérément choisi un motif représentant plusieurs sapins, soit une forêt entière plutôt qu'un seul tronc d'arbre.

Le fameux pyjama.

«Il n'a jamais été question de créer une association avec la marque Nikin», précise Migros. «Notre réalisation graphique est indépendante, les sapins ont un aspect féérique et se distinguent clairement du logo abstrait et stylisé de Nikin, notamment par l'absence de tronc».

Le commerçant soutient ne jamais avoir cherché à copier quoi que ce soit. «Nous voulions simplement créer un motif de saison qui se suffise à lui-même et qui soit agréable à regarder. Nous ne voulions absolument pas marcher sur les plates-bandes de quiconque», déclare le service de presse de Migros.

En ce qui concerne la plantation de végétaux par vêtement vendu, comme l'ont demandé de nombreux amis de Nicholas Hänny dans leurs commentaires, Migros déclare: «Nous apprécions Nikin et son travail, qui apporte une contribution formidable à la nature et au monde de la mode. Cependant, notre design est purement automnal et décoratif, c'est pourquoi nous ne plantons pas d'arbres pendant la saison». Les sapins sur les pyjamas Migros doivent donc plutôt inviter à la rêverie.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker