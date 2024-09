«L’Unige abrite plus de 80 associations universitaires. Le cadre juridique ne prévoit pas de droit de regard des autorités universitaires sur le contenu des publications des associations reconnues et enregistrées par l’Unige. Ces associations bénéficient des mêmes libertés que toute autre association, sous réserve du respect de la charte d’éthique et de déontologie de l’Unige.»

Le rectorat, via le service de presse de l'Unige