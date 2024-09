L'Uni de Genève a payé 30 000 francs pour l'agenda qui scandalise

«La mise au pilori d’Israël par la CUAE blesse les étudiants et étudiantes de confession juive de l’Université, et de manière plus large la communauté juive genevoise. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur les suites que le Rectorat donnera à cet événement, et comment le Rectorat entend à l’avenir prévenir des récidives. Faute de sanctions et de mesures préventives, l’UNIGE risquera de connaître la même évolution que de nombreuses universités nord-américaines ou que Sciences Po à Paris, c’est-à-dire le refoulement d’étudiants et d’étudiantes juifs dans des locaux universitaires en raison de leur confession.»