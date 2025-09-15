bien ensoleillé23°
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Critiquée, la Voie bleue inaugurée avec Maudet à Genève

Pierre Maudet, Conseiller d
Le conseiller d'Etat Pierre Maudet lors de l'inauguration de la Voie bleue.Keystone

La CGN a inauguré avec Maudet sa nouvelle ligne critiquée

La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois ce lundi matin. Le projet avait fait grincé les dents de nombreux riverains.
15.09.2025, 13:2715.09.2025, 13:27
Plus de «Suisse»

A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi matin. Les autorités cantonales et communales étaient présentes pour l'inauguration de cette liaison expérimentale aux côtés des premiers passagers.

«Avec ce projet, on ouvre la voie à un changement de conception», a salué le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Départements de la santé et des mobilités, au port de Bellevue lors de la coupure de ruban.

«Ce projet permet d'utiliser le lac comme un élément structurant des transports, comme une couture entre les deux rives plutôt qu'une coupure»

Le bateau «Valais» de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) sera régulièrement utilisé pour desservir cette ligne à l'essai pour trois ans.

Le bateau &quot;Valais&quot; de la CGN navigue lors de l&#039;inauguration officielle de la Voie Bleue ce lundi, 15 septembre 2025 a Bellevue, Geneve. La Voie Bleue est une ligne de transport public l ...
Le bateau «Valais» de la CGNKeystone

Lundi matin, à son bord, se sont côtoyés les maires des communes partenaires, des collaborateurs de la CGN, quelques premiers voyageurs et une dizaine de vélos. A Corsier, deux opposants ont rejoint le navire pour exprimer leur point de vue.

Un projet contesté

Pour rappel, la Voie bleue n'avait pas fait que des heureux chez les riverains. Craignant un afflux de trafic, notamment frontalier, des associations et autres privés contestaient sa création.

Des recours avaient notamment été déposés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

On en parlait juste là 👇

Une nouvelle ligne de la CGN dérange à Genève

Dans sa décision rendue vendredi dernier, le Tribunal a toutefois refusé de restituer l’effet suspensif desdits recours. «Le TAF a reconnu que l'intérêt public du projet était suffisamment établi pour autoriser son entrée en service immédiate», s'est réjouie la CGN.

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Ce bateau se prend des vagues de 8 mètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Un lynx abattu dans le canton de Neuchâtel
Recueilli puis relâché dans la nature, l’animal peinait à s’adapter à la vie sauvage et avait donné un coup de patte à une femme. Jugé menaçant et en mauvais état de santé, il a finalement été abattu par le service de la faune.
Un jeune lynx a dû être abattu dans le canton de Neuchâtel la semaine dernière, comme l'a révélé la RTS. L'animal, qui peinait à s'habituer à la vie sauvage, a donné un coup de patte à une promeneuse, et son état de santé était jugé préoccupant.
L’article