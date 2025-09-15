Le conseiller d'Etat Pierre Maudet lors de l'inauguration de la Voie bleue. Keystone

La CGN a inauguré avec Maudet sa nouvelle ligne critiquée

La Voie bleue a relié les rives de Genève pour la première fois ce lundi matin. Le projet avait fait grincé les dents de nombreux riverains.

A Genève, la Voie bleue a relié les ports de Bellevue et de Corsier pour la première fois lundi matin. Les autorités cantonales et communales étaient présentes pour l'inauguration de cette liaison expérimentale aux côtés des premiers passagers.

«Avec ce projet, on ouvre la voie à un changement de conception», a salué le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge du Départements de la santé et des mobilités, au port de Bellevue lors de la coupure de ruban.

«Ce projet permet d'utiliser le lac comme un élément structurant des transports, comme une couture entre les deux rives plutôt qu'une coupure»

Le bateau «Valais» de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman (CGN) sera régulièrement utilisé pour desservir cette ligne à l'essai pour trois ans.

Le bateau «Valais» de la CGN

Lundi matin, à son bord, se sont côtoyés les maires des communes partenaires, des collaborateurs de la CGN, quelques premiers voyageurs et une dizaine de vélos. A Corsier, deux opposants ont rejoint le navire pour exprimer leur point de vue.

Un projet contesté

Pour rappel, la Voie bleue n'avait pas fait que des heureux chez les riverains. Craignant un afflux de trafic, notamment frontalier, des associations et autres privés contestaient sa création.

Des recours avaient notamment été déposés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Dans sa décision rendue vendredi dernier, le Tribunal a toutefois refusé de restituer l’effet suspensif desdits recours. «Le TAF a reconnu que l'intérêt public du projet était suffisamment établi pour autoriser son entrée en service immédiate», s'est réjouie la CGN.