en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève: l'élue verte accusée d'être dealeuse quitte la politique

Une élue soupçonnée de narcotrafic quitte son parti et son mandat politique (image d&#039;illustration).
Une élue soupçonnée de narcotrafic quitte son parti et son mandat politique (image d'illustration).Image: watson/agences

L'élue verte genevoise accusée d'être dealeuse prend une décision radicale

Une élue verte genevoise a quitté son parti et son mandat après l’ouverture d’une enquête pour trafic de drogue l'impliquant avec des membres de sa famille.
17.12.2025, 10:1417.12.2025, 10:14

Une élue verte du Grand-Saconnex, soupçonnée d’avoir joué un rôle dans un vaste réseau international de trafic de drogue, a démissionné à la fois de son parti et du Conseil municipal. L’information, révélée par la Tribune de Genève, intervient alors que l’enquête pénale autour du réseau «Happy Mania» se poursuit.

On rembobine. L’affaire remonte au mois de mars, lorsque la police interpelle une dizaine de suspects à Genève. Parmi eux figurent l’élue, son mari et son fils. Ce dernier serait le cerveau présumé de l’organisation, active depuis plusieurs années en Suisse romande et en France voisine.

Trafic de drogue: voici de quoi est soupçonnée l'élue Verte genevoise

L’élue est soupçonnée, avec son conjoint, d’avoir collecté de l’argent issu du trafic et d’avoir participé à l’emballage de stupéfiants, rappellent nos confrères. Le réseau aurait généré près de 2,5 millions de francs de chiffre d’affaires en 2024. Les commandes passaient par une centrale téléphonique installée au Pakistan, avant d’être traitées depuis Genève, où les livreurs étaient envoyés sur le terrain. Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs kilos de cocaïne et de cannabis, des milliers de comprimés, des liquidités, ainsi que des véhicules, des montres et de nombreux téléphones.

Lourdes conséquences politiques

L’élue occupait un siège au Conseil municipal, resté vide depuis le début de la législature en raison de son incarcération. Son avocat assure qu’elle conteste toute implication dans le trafic et qu’elle espérait pouvoir reprendre ses fonctions. Mais la durée de la procédure et l’exposition médiatique de «l’affaire de l’élue du Grand-Saconnex» l’ont poussée à se retirer, afin de ne pas nuire à l’image des Verts, toujours selon le quotidien genevois.

Le président de la section locale du parti, Pierre Eckert, dit prendre acte de cette démission, tout en remerciant l’élue pour dix ans d’engagement communal. Notons que l'absence de cette dernière avait des conséquences politiques très concrètes, car elle privait la gauche de sa majorité lors des votes.

Avocat du fils de l’ex-élue, Me Robert Assaël estime que cette démission est «un acte élégant et altruiste» d’une femme qui, selon lui, «n’a rien à se reprocher». Comme le rappelle la Tribune de Genève, l’ensemble des prévenus bénéficient à ce stade de la présomption d’innocence.

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Swatch va encore jouer avec les émotions de ses fans
Swatch s'apprête, une fois de plus, à jouer avec la frustration de ses fans en lançant deux modèles pour les JO d'hiver de Milano Cortina 2026, qui ne seront disponibles que dans une poignée de boutiques.
Décidément, la marque biennoise s'est beaucoup amusée cette année. Parmi ses gros coups de 2025, citons les nouvelles éditions de sa célèbre MoonSwatch, en partenariat avec Omega; la montre «What if… Tariffs», une pique subtile aux tarifs douaniers de Donald Trump; ou, plus récemment, la «Cold Moon», qui n'est disponible à la vente que les jours de neige.
L’article