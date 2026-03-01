en partie ensoleillé10°
Cette école genevoise a dû fermer à cause d'un incendie

Cette école genevoise a dû fermer à cause d'un incendie

Les locaux du cycle d'orientation du Foron ont pris feu vendredi soir. Les élèves devront suivre les cours en ligne.
01.03.2026, 15:4401.03.2026, 15:45

Le cycle d'orientation du Foron, à Thônex (GE), sera fermé pendant une semaine à partir de la rentrée de lundi à la suite d'un incendie dans ses locaux administratifs. Les quelque 800 élèves de l'école secondaire devront suivre les cours en ligne.

Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses

Le sinistre, qui s'est déclaré vendredi dans la soirée, a causé des dégâts très importants, écrit samedi le Département de l'instruction publique dans un mail envoyé aux parents d'élèves et dont Keystone-ATS a pris connaissance dimanche. Comme l'a révélé la Tribune de Genève, le reste du bâtiment est impacté par des pollutions liées à l'incendie.

Des travaux de décontamination et des contrôles techniques ont commencé samedi, mais le DIP ne peut pas encore donner de date de réouverture du bâtiment. Tout en précisant qu'une décision n'est pas attendue avant la fin de la semaine, il indique:

«Tout est mis en oeuvre pour permettre une réouverture aussi rapide que possible dans le respect strict des règles de sécurité»
«Tout n'est pas lié à l'immigration»: les enseignants taclent l'UDC

Dès lundi, les élèves recevront les consignes et supports de cours en ligne. Le DIP invite les parents à veiller à ce que leur enfant «consulte régulièrement sa messagerie scolaire et les espaces de cours en ligne. L'école continue: des apprentissages seront réalisés, un suivi sera assuré par les enseignants et des travaux devront être rendus.» (ats)

