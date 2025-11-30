ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève dit non aux soins dentaires: les résultats en détail

Les Genevois ont voté sur deux propositions rivales concernant les soins dentaires
Les Genevois ont voté sur deux propositions rivales concernant les soins dentaires.Image: Shutterstock

Voici ce que les Genevois ont décidé de l'avenir de leurs sourires

Genève a voté ce dimanche sur l’aide dentaire annuelle et sur un dispositif plus limité, scellant une décision importante pour la santé publique cantonale.
30.11.2025, 12:1030.11.2025, 12:10

Les Genevois ont rendu leur verdict ce dimanche sur l’accès aux soins dentaires. Appelés à se prononcer à la fois sur l’initiative du PS «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population» et sur le contre-projet adopté par le Grand Conseil, ils ont finalement dit non à l’initiative.

De quoi on cause?

L’initiative, refusée par le parlement cantonal en mai dernier, proposait un chèque dentaire annuel de 300 francs pour les personnes bénéficiant de subsides d'assurance-maladie. Elle entendait aussi renforcer la prévention bucco-dentaire par des campagnes de dépistage coordonnées par un nouveau médecin-dentiste cantonal. Le coût annuel du dispositif était estimé à environ 45 millions de francs.

Face à cette approche jugée trop coûteuse par une majorité de députés, le Grand Conseil avait soutenu un contre-projet par 53 voix contre 42. Celui-ci inscrit la santé bucco-dentaire parmi les tâches du médecin cantonal, sans créer de nouveau poste, et demande à l’Etat d’élaborer un plan d’action axé sur la prévention, la prophylaxie et des soins ciblés.

Un dossier récurrent dans les urnes

Le sujet n’est pas nouveau à Genève: en 2019 déjà, les électeurs avaient refusé une initiative constitutionnelle visant à créer une assurance obligatoire pour les soins dentaires. Le canton réitère ainsi une tendance observée ailleurs en Suisse romande, après les refus vaudois en 2018 et neuchâtelois en 2022.

Avec le vote de dimanche, Genève a choisi. (jah/ avec ats)

Plus d'articles sur les votations du 30 novembre
Taxer les héritiers de PME: derrière les peurs, «des exagérations»
2
Taxer les héritiers de PME: derrière les peurs, «des exagérations»
de Alexandre Cudré
Bientôt une obligation de servir pour les femmes? On fait le point
2
Bientôt une obligation de servir pour les femmes? On fait le point
de Julian Spörri
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
2
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré
La vie des super-riches suisses pourrait basculer le 30 novembre
6
La vie des super-riches suisses pourrait basculer le 30 novembre
de Doris Kleck
Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici ce que les Genevois ont décidé de l'avenir de leurs sourires
Genève a voté ce dimanche sur l’aide dentaire annuelle et sur un dispositif plus limité, scellant une décision importante pour la santé publique cantonale.
Les Genevois ont rendu leur verdict ce dimanche sur l’accès aux soins dentaires. Appelés à se prononcer à la fois sur l’initiative du PS «Pour des soins dentaires accessibles à toute la population» et sur le contre-projet adopté par le Grand Conseil, ils ont finalement dit non à l’initiative.
L’article