ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Genève

Genève accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA

Switzerland&#039;s Federal President Guy Parmelin speaks during a press conference at the House of Switzerland, HoS, on the sideline of the 56th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Dav ...
Guy Parmelin au WEF en janvier dernier (image d'archives).Keystone

Cette ville romande accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA

Le prochain sommet mondial sur l’intelligence artificielle se tiendra à Genève. Le président de la Confédération Guy Parmelin l’a annoncé jeudi à New Delhi.
19.02.2026, 08:5719.02.2026, 09:50

La Suisse accueillera le prochain sommet mondial sur l’intelligence artificielle (IA), à Genève. Le président de la Confédération Guy Parmelin l’a annoncé jeudi à New Delhi lors du sommet sur l’IA 2026, en présence du premier ministre indien Narendra Modi.

«Je suis heureux d’annoncer que la Suisse est prête à accueillir le prochain sommet à Genève», a déclaré Guy Parmelin dans un discours. Il s’exprimait lors d'une session de travail réunissant des chefs d'Etat et des ministres. Outre Narendra Modi, le président brésilien Lula était également présent.

India&#039;s Prime Minister Narendra Modi, center, hold hands and poses for photographs with various head of states of participating countries during the AI Summit in New Delhi, India, Thursday, Feb. ...
Sommet sur l'IA en Inde, avec Parmelin tout sourire à droiteImage: AP

«Genève est à l’épicentre du multilatéralisme», a aussi dit Guy Parmelin. Genève joue ce rôle de pont aujourd’hui, où la diplomatie rencontre l’innovation, et où les institutions humanitaires, juridiques, scientifiques et économiques travaillent de concert.

Echanger sur les opportunités et les risques

La Suisse se réjouit d’organiser le sommet et de travailler en partenariat avec les Emirats arabes unis, qui accueilleront le sommet en 2028, a aussi précisé le Vaudois.

Le Conseil fédéral avait déjà manifesté son intérêt. Depuis 2023, une série de sommets de haut niveau sur l'IA ont eu lieu dans différents pays afin de permettre un échange sur les opportunités et les risques de l'intelligence artificielle pour la société ou dans des domaines tels que la médecine, le climat ou l'agriculture. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici la première sitcom générée par une intelligence artificielle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette enquête pointe le racisme aux Hôpitaux de Genève
Selon un sondage interne, plus de 120 employés d'une unité des HUG se disent victimes de racisme. L'établissement genevois annonce des mesures.
Plus de 120 collaborateurs et collaboratrices du Département de réadaptation et de gériatrie (DRG) des HUG à Genève se disent victimes de racisme. Après un sondage interne dévoilé mercredi, l'établissement veut renforcer le dispositif de signalement et de suivi.
L’article