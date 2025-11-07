brouillard
Les fonctionnaires genevois annoncent une grève

Manifestation des fonctionnaires à Genève contre le projet de budget 2026.
Une manifestation de la fonction publique avait déjà rassemblé un millier de personnes à Genève la semaine dernière.

La fonction publique veut protester contre les économies du Conseil d'Etat genevois prévues dans le projet de budget 2026. Un appel à la grève est lancé pour le mardi 11 novembre.
07.11.2025, 06:2107.11.2025, 06:21

A Genève, un appel à la grève a été lancé pour la fonction publique le mardi 11 novembre dès 13h00 afin de protester contre les «mesures d'austérité» prévues dans le projet de budget 2026. Une résolution en ce sens a été votée jeudi soir à l'unanimité par l'assemblée des délégués du Cartel intersyndical du personnel de l'Etat.

Le personnel exige l'octroi des annuités pour les quatre prochaines années, une indexation des salaires à 2,5% pour 2026, l'octroi de postes supplémentaires pour garantir la qualité du service public et le retrait du plan d'économies annoncé. Une manifestation avait rassemblé un millier de personnes sur ce sujet la semaine dernière.

«Je pars à 5h30, je rentre à 18h»: les maçons romands en ont marre

Les fonctionnaires considèrent qu'ils vont devoir payer pour les récentes baisses d'impôts. Le projet de budget déposé par le Conseil d'Etat prévoit à ce stade un déficit de 409 millions pour 2026.

Mais selon de nouvelles estimations, celui-ci pourrait atteindre 637 millions. Le Conseil d'Etat a annoncé un plan d'économie pour le printemps prochain. (jzs/ats)

