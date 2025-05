Le tunnel du Gothard fermé après un accident

Fruits et légumes suisses contiennent des additifs de pneus

Le trafic est dévié par la route du San Bernardino et le col du Lukmanier, indique la police dans un communiqué.

Deux ados suspectés de plusieurs vols de véhicules en Suisse romande

Deux mineurs de 17 ans ont été interpellés en lien avec des véhicules volés à Sion (VS) et à Ardon (VS) ce week-end.

Deux mineurs de nationalité suisse âgés de 17 ans soupçonnés d'avoir perpétré une série de délits en lien avec des véhicules volés à Sion puis Ardon ont été interpellés, selon un communiqué de presse diffusé, mercredi, par la police cantonale valaisanne. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche.