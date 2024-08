Les trains de retour dans le tube ouest du tunnel de base du Gothard

Des trains circulent à nouveau dès ce lundi dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard remis en état. La cadence à la demi-heure est sur le point d'être introduite.

Plus de «Suisse»

Le train en service commercial au départ de Chiasso à 5h30 et à destination de Bâle CFF a pu circuler pour la première fois dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard, indiquent lundi les CFF dans un communiqué. Un second train entre l'Allemagne et l'Italie, de marchandises cette fois, a suivi.

La cadence à la demi-heure sera introduite, les CFF procédant à des tests et essais en vue de la remise en service complète du tunnel de base le 2 septembre. L'essai d'exploitation s'est conclu la semaine dernière avec succès par l'homologation de l'Office fédéral des transports. Des passages répétés de convois de nettoyage sont encore réalisés.

A partir du 2 septembre, date prévue du retour à la normale, tous les trains InterCity et EuroCity et trains de marchandises entre la Suisse alémanique et le Tessin emprunteront à nouveau le tunnel de base du Saint-Gothard, rappellent les CFF. Le parcours du nord au sud de la Suisse est ainsi raccourci d'une heure, avec, pour la première fois, une cadence à la demi-heure pendant toute la journée.

Pour mémoire, le tunnel ferroviaire de base du Gothard a été gravement endommagé par le déraillement d'un train de marchandises le 10 août 2023. Les dégâts matériels et les pertes de recettes occasionnés se montent à 150 millions de francs.

(sda/ats)