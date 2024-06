Le tunnel du Gothard rouvrira bientôt, mais des problèmes subsistent

Les travaux de réparation dans le tunnel de base du Gothard après l'accident d'août 2023 sont terminés. Dès septembre, les trains de voyageurs pourront à nouveau passer sous la montagne. Les temps de trajet seront donc plus courts, mais les retards risquent d'augmenter. Voici pourquoi.

Stefan Ehrbar / ch media

Dès le 2 septembre, les deux tubes du tunnel de base du Saint-Gothard seront à nouveau ouverts à la circulation sans restriction. C'est ce qu'ont annoncé les CFF ce jeudi.

Que s'est-il passé?

Le 10 août 2023, un train de marchandises a déraillé dans le tube ouest du tunnel de base du Saint-Gothard. La cause en était la rupture d'une roue d'un wagon, qui n'a pas tout de suite été remarquée alors que le train circulait dans le tunnel. Les voies ont donc été endommagées sur une longueur d'environ 8 kilomètres. Les trains de voyageurs circulent depuis sur la ligne de montagne du Gothard, ce qui rallonge le temps de trajet d'une heure. Deux semaines après l'accident, le tube est, non endommagé, a pu être rouvert aux trains de marchandises.

Depuis fin septembre, certains trains de voyageurs peuvent à nouveau circuler dans le tunnel de base du Gothard entre le vendredi et le dimanche; en décembre, cette offre a encore été étendue. Toutefois, la majorité des trains de voyageurs ne pourra circuler à nouveau selon l'horaire normal et à travers le tunnel de base qu'à partir de la mise en service du tube ouest le 2 septembre.

Qu'est-ce qui change pour les voyageurs?

A partir du 2 septembre, le trajet de la Suisse alémanique vers le Tessin et l'Italie via la route du Gothard sera raccourci d'une heure. De Zurich, les voyageurs seront par exemple à Lugano en moins de deux heures; de Zurich à Milan, le temps de trajet sera réduit à trois heures et quart. Ces temps de trajet sont les mêmes qu'avant l'accident du 10 août 2023.

A partir du 2 septembre, une cadence à la demi-heure sera introduite entre la Suisse alémanique et le Tessin via le Gothard. La majorité des trains directs rapides circuleront entre Zurich, le Tessin et l'Italie, et toutes les deux heures, un train Intercity ou Eurocity direct circulera entre Bâle, Lucerne, le Tessin et Milan. Aux heures où aucun train direct rapide ne circule au départ de Zurich ou de Bâle et Lucerne, il sera possible de changer de train à Arth-Goldau.

L'Eurocity Bâle-Lucerne-Milan (et inverse), circulera à nouveau une fois par jour à partir du 2 septembre, offrant ainsi à Lucerne une liaison directe avec l'Italie. L'Eurocity Francfort-Milan, qui passait auparavant par Lucerne, continuera toutefois de circuler via Zurich, probablement jusqu'en 2027.

A partir du 2 septembre, les trains Eurocity quotidiens de Zurich vers Bologne et Gênes circuleront à nouveau. L'Eurocity quotidien Zurich-Venise n'a jamais été supprimé et continuera de circuler.

Les trains Interregio de la Südostbahn entre Zurich ou Bâle et Locarno, via la ligne de montagne du Gothard, circuleront comme d'habitude.

Comment éviter des accidents similaires à l'avenir?

La réponse pour le moment est: on ne peut pas. Une fissure capillaire telle que celle qui a provoqué le déraillement ne peut être détectée que dans les installations d'entretien. Il n'existe aucun système capable de le faire pendant que le train circule, selon Beat Deuber, responsable du design du réseau, des installations et de la technologie des CFF.

«Nous ne pouvons pas exclure que ce genre d'événement, rare, se reproduise» Beat Deuber

Les CFF examinent toutefois la possibilité de mettre en service des détecteurs de déraillement dans le tunnel de base du Gothard. Cette éventualité sera discutée pendant encore quelques mois. En outre, une task-force s'occupe au niveau européen du problème des ruptures de rails de roues. Les CFF et l'Office fédéral des transports ont déposé des requêtes auprès de celle-ci, dans lesquelles ils demandent des mesures techniques pour les trains de marchandises.

Quelles mesures les CFF prennent-ils?

Jusqu'à ce que des détecteurs de déraillement soient installés, les CFF réduisent la vitesse à 160 kilomètres-heure au maximum dans la zone de changement de voie à l'intérieur du tunnel de base du Gothard. Cela concerne les trains de voyageurs, car les trains de marchandises ne roulent de toute façon pas plus vite.

Pendant les changements de voie, les trains peuvent changer de tube et, dans le pire des cas, se percuter. En cas de déraillement, la mesure doit permettre d'arrêter à temps le train venant en sens inverse ou de le freiner suffisamment.

Les correspondances des trains de voyageurs pourront donc continuer à être garanties, d'après Beat Deuber. Cependant, le temps de trajet à travers le tunnel de base du Gothard s'en trouve allongé. Cela se fait au détriment des marges prévues pour réduire les retards.

«Il deviendra plus difficile de compenser et de résorber les retards» Beat Deuber

Jusqu'à présent, les trains en retard pouvaient circuler sur toute la longueur du tunnel de base du Saint-Gothard à des vitesses de plus de 200 kilomètres par heure et ainsi gagner du temps. Cela ne sera plus possible à l'avenir, même si la réduction de la vitesse ne s'applique qu'au niveau des changements de voies.

Qui paie pour les dégâts?

La question n'est toujours pas claire et devrait occuper les tribunaux pendant quelques années. Pour l'instant, les coûts restent à la charge des CFF. Ceux-ci demandent toutefois à la task-force européenne d'adapter le droit de la responsabilité. Le chef de l'infrastructure des CFF, Peter Kummer, demande que les responsables – dans ce cas-ci, le propriétaire du wagon de marchandises qui a déraillé – paient les dommages. Les résultats de cette requête ne sont pas encore connus.

Où en sont les travaux?

Les travaux de réparation dans le tunnel sont terminés. Il ne reste plus qu'à rétablir la technique ferroviaire et à procéder à des travaux de finition et à une exploitation-test.

Les premiers trains de marchandises devraient déjà circuler sporadiquement dans le tube ouest avant le 2 septembre. Il n'est pas exclu que certains trains de voyageurs en retard puissent à nouveau circuler sous la montagne avant cette date.

Le tunnel pourrait-il être ouvert plus tôt?

Les vacances d'été, avec une forte activité de voyage vers le sud, approchent. Parallèlement, l'itinéraire d'évitement de l'autoroute du Gothard, l'A13 par le San Bernardino, est encore entièrement fermé pendant deux semaines en raison des dégâts causés par les intempéries; la circulation sur ce tronçon sera ensuite limitée.

Le tube endommagé dans le tunnel ferroviaire ne peut pas être ouvert plus tôt pour autant, selon Peter Kummer: «On ne prend pas ce genre de décisions du jour au lendemain». Il y a encore beaucoup à faire – le test d'exploitation mentionné auparavant, par exemple. De plus, des preuves doivent être apportées; celles-ci doivent à leur tour être validées par l'Office fédéral des transports. «Le planning est toujours serré», ajoute Peter Kummer. Mais les CFF ont bon espoir que le tunnel de base du Gothard soit à nouveau utilisable sans restriction à partir du 2 septembre.

Traduit et adapté par Tanja Maeder