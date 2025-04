En voiture ou sur le rail, l’axe du Gothard sera bien fréquenté ces prochains temps. Image: watson

Voici les pires jours pour passer le Gothard



Les traditionnels embouteillages de Pâques vont impacter la circulation devant le tunnel du Gothard lors de trois vagues successives, la première démarre ce week-end déjà. Voici quelques conseils.

Chaque année, c'est la même histoire. A l'approche de Pâques, des milliers d'automobilistes se déversent sur les routes helvétiques, dans l'objectif de passer quelques jours au soleil, au Tessin ou en Italie. Résultat: des bouchons kilométriques devant l'entrée du tunnel du Gothard.

La mauvaise nouvelle, c'est que la saison des embouteillages va démarrer plus tôt que prévu cette année - à savoir ce week-end déjà (12-13 avril). Il s'agit d'une «nouvelle tendance» que le Touring club suisse (TCS) observe depuis trois ans:

«La première vague de voyageurs en direction du sud commence le week-end précédant Pâques» Le TCS

Cela s'explique par le début des vacances de printemps en Allemagne et en Suisse. Ces dernières années, le phénomène avait entraîné des bouchons de 10 kilomètres, précise le TCS.

Les pires jours

C'est pourtant lors du week-end de Pâques à proprement parler que les perturbations vont atteindre leur sommet: la deuxième vague aura lieu les jours immédiatement précédents et sera suivie par la troisième, caractérisée par le retour des vacanciers. En gros, le tunnel sera très fréquenté du 12 au 22 avril. Voici les jours à éviter:

Samedi 12 avril

Dimanche 13 avril

Mercredi 16 avril à partir de midi

à partir de midi Jeudi 17 avril (Jeudi saint) dès midi, avec un pic entre 16h et 20h

dès midi, avec un pic entre 16h et 20h Vendredi 18 avril (Vendredi saint) , forte affluence prévue entre 8h et 18h

, forte affluence prévue entre 8h et 18h Dimanche 20 avril (Pâques) dès l'après-midi.

dès l'après-midi. Lundi 21 avril (Lundi de Pâques) , pic prévu de 14h à 21h

, pic prévu de 14h à 21h Mardi 22 avril: courtes périodes d'attente possibles.

Des embouteillages et des temps d’attente restent possibles pendant «toute la semaine», complète le TCS.

Quelques conseils

Si vous prévoyez de prendre la route du Gothard l'un de ces jours, il n'y a pas beaucoup de façons d'échapper aux embouteillages. De manière générale, le TCS conseille de voyager tôt le matin, avant 8 heures. A l'allée, il est recommandé de partir dans la nuit du Jeudi saint ou le samedi. Au retour, circuler après 22 heures pourrait être une bonne idée.

Des itinéraires alternatifs existent, mais ils ont leurs limites. Les automobilistes romands peuvent opter pour le tunnel du Grand-St-Bernard, mais la traversée est payante, contrairement au Gothard.

Les habitants du Plateau peuvent prendre le ferroutage du Lötschberg ou du Simplon, alors que, pour les gens en provenance de la Suisse orientale, il est possible de contourner le tunnel par la route du San Bernardino (A13). Toutefois, cet axe risque également d'être sujet à des perturbations, rappelle le TCS.

A noter que les cols du Gothard, du Nufenen et de la Furka sont actuellement fermés et n'ouvriront pas avant la fin mai, au plus tôt.

Il est aussi possible de rejoindre le sud avec le train, bien que les CFF s’attendent à une augmentation du nombre de voyageurs sur l’axe du Gothard. Entre Jeudi saint et le Lundi de Pâques, l'ex-régie fédérale mettra en place un total de 20 trains spéciaux entre le Tessin et la Suisse alémanique, ce qui équivaut à quelque 64 000 places. (asi)