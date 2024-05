Gros bouchon devant le portail sud du Gothard

Un bouchon de 10 km s'est formé vendredi en début d'après-midi devant le portail sud du tunnel routier du Gothard entre Faido (TI) et Airolo (TI). Le temps d'attente pour les automobilistes est d'une heure et 40 minutes.

Les jeunes Suisses continuent à privilégier l'apprentissage

L'apprentissage reste le choix numéro un des jeunes Suisses. Ce sont surtout les garçons qui l'apprécient à 62%, tandis que les filles y sont représentées à 47%.

Plus de la moitié des quelque 94 000 jeunes qui finiront leur scolarité obligatoire en été 2024 souhaitent s'orienter vers l'apprentissage. Les écoles de maturité gymnasiale et les écoles de culture générale sont le deuxième choix le plus fréquent, relève jeudi le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) dans son baromètre des transitions. La troisième place revient aux solutions intermédiaires, à savoir une année intermédiaire ou une offre transitoire.