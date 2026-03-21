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Un accident mortel aux Grisons

Un accident mortel aux Grisons

Un conducteur de 87 ans a percuté vendredi un groupe d’élèves en camp scolaire à Sedrun (GR), après avoir vraisemblablement confondu l’accélérateur et le frein.
21.03.2026, 14:4221.03.2026, 14:42
Ein Mitarbeiter der Strasseninspektion Nationalstrassen des Kanton Uri oeffnet den Oberalppass kurz vor 9.00 Uhr am Dienstag 25. April 2025. Auf dem Oberalppass zwischen Andermatt und Sedrun ist neben ...
La police cantonale a ouvert une enquête pour tirer au clair les circonstances du drame.Keystone

Un automobiliste de 87 ans a percuté un groupe d'élèves en camp scolaire vendredi à Sedrun (GR). Il semble avoir confondu l'accélérateur et la pédale des freins. Une femme de 47 ans a été tuée dans l'accident et deux adolescentes de 13 ans grièvement blessées.

Le conducteur n'a quant à lui pas été blessé, a précisé samedi la police cantonale à Keystone-ATS. L'accident s'est produit peu avant 10h00 dans une rue de quartier de cette localité de l'est des Grisons.

La voiture a accéléré et a percuté le groupe du camp scolaire, y compris la quadragénaire. La victime était une accompagnatrice du camp, a précisé la police.

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Des tiers sont venus au secours des deux adolescentes de 13 ans. Les deux jeunes filles ont ensuite été héliportées par la Rega vers des hôpitaux à Coire et à Lucerne. Un garçon a également été légèrement blessé. Il a reçu des soins ambulatoires.

La police cantonale a ouvert une enquête pour tirer au clair les circonstances du drame.

Davantage de blessés graves

Le nombre de blessés graves a augmenté l'an dernier sur les routes suisses, pour atteindre 3935 personnes (+143). Dans le même temps, le nombre de morts a baissé, à 214 (-36), selon les statistiques publiées jeudi dernier par l'Office fédéral des routes (OFROU).

Au total, 39 piétons ont perdu la vie dans des accidents de la route, soit neuf de moins qu'en 2024. Dans cette catégorie, le nombre de blessés graves a également reculé.

La comparaison des chiffres sur plusieurs années montre que le nombre des morts et des blessés graves reste relativement stable. «Il est donc essentiel de poursuivre les efforts considérables déployés pour renforcer la sécurité routière», selon l'OFROU. (dal/ats)

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