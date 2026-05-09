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Mort à la gare de Berthoud/Burgdorf: un homme mis en détention

Gare de Berthoud (BE)
Image: NAC/wikimedia commons

Mort à la gare de Berthoud: un homme mis en détention

La victime est un Ukrainien de 47 ans. Le groupe avec lequel il se trouvait a été mis en cause.
09.05.2026, 12:4109.05.2026, 12:41

L'homme mort jeudi soir après avoir été happé par un train à la gare de Berthoud (BE) a été identifié. Il s'agit d'un Ukrainien âgé de 47 ans domicilié dans le canton de Berne. Le ministère public a requis la mise en détention provisoire d'un homme impliqué, a-t-il annoncé samedi.

Un drame «choquant» est survenu dans cette gare suisse

Ce dernier fait partie d'un groupe d'individus qui se trouvaient sur le quai de la gare au moment de l'incident et placés en garde à vue. Un autre homme a été remis en liberté vendredi.

Selon les premières constatations, la victime s'est retrouvée sur les voies pour des raisons qui restent à déterminer. Malgré un freinage d’urgence, le train entrant en gare l'a percuté. L'homme est décédé sur place. (ats)

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Comment un enterrement a fait de la Fête des Mères un jour si spécial
Eh oui! Si vous pensiez que la Fête des Mères était la célébration la plus guillerette du monde, il n'en est rien. Tout est parti d'un décès, et on vous en explique la raison, tout en levant le voile sur d'autres faits insolites qui entourent ce jour si important.
Au cas où vous l'auriez oublié (moi aussi avant d'écrire cet article, ne vous inquiétez pas), la Fête des Mères, c'est ce dimanche 10 mai en Suisse! Si cette journée spéciale se célèbre presque partout dans le monde, peu savent réellement ce qui se cache derrière.
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