Excursions en calèche à l'arrêt après l'accident mortel en Engadine

L'accident de calèche qui a tué une femme de 73 ans à Pontresina, dans les Grisons, est toujours sous enquête.

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Les calèches sont à l'arrêt lundi à Pontresina (GR) suite au grave accident survenu samedi dans le Val Roseg. Une passagère âgée de 73 ans est décédée sur place et douze personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Lundi à midi, aucune nouvelle information n'a été communiquée concernant l'état des blessés. Contactée par Keystone-ATS, la police grisonne précise seulement que le cheval qui avait chuté, provoquant une perte de maîtrise de la calèche, n’a subi que des écorchures.

Le terrible accident s’est produit samedi après-midi alors qu’un groupe d’une quarantaine de touristes regagnaient Pontresina à bord de deux convois de calèches, après une excursion dans le Val Roseg. Sur un tronçon en descente, le cocher d'un des attelages s’est rendu compte que les freins n’étaient pas suffisamment efficaces.

En tentant de rabattre son attelage à trois chevaux vers une zone plus plate pour ralentir, l'un des chevaux est tombé: le cocher a perdu la maîtrise de la calèche qui a alors violemment percuté un arbre, projetant plusieurs passagers hors du véhicule. Une femme de 73 ans est décédée sur les lieux de l'accident. Douze blessés ont été transportés vers les hôpitaux des environs, à bord de trois hélicoptères et de quatre ambulances.

Enquête en cours

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame. Selon l'office du tourisme de Pontresina, les excursions en calèche sont à l'arrêt lundi, une décision qui n'a pas été dictée par le parquet ni la police.

L’accident de calèche survenu dans le Val Roseg compte parmi les plus graves de ces douze dernières années en Suisse. En 2015, à Osterfingen (SH), une calèche transportant 16 personnes a dévalé un talus: dix personnes ont été blessées et un cheval est mort.

En 2020, à Brittnau (AG), une calèche avec sept passagers s’est renversée sur un chemin forestier, faisant cinq blessés. En 2018, à Kriens (LU), une calèche a dérapé sur un chemin forestier escarpé et a basculé dans un ravin: le cocher a été blessé. À Villigen (AG), deux passagers ont été blessés dans un accident de calèche en 2014. (sda/ats/svp)