Deux randonneurs ont perdu la vie au col du Sertig, près de Davos (GR) Image: Police des Grisons

Une randonnée à ski vire au drame en Suisse

Deux Néerlandais ont perdu la vie dans des avalanches près de Davos (GR). Ils étaient accompagnés d'un moniteur suisse.

Deux randonneurs à ski ont été tués par des avalanches jeudi au col du Sertig, près de Davos (GR). Les deux victimes sont des Néerlandais âgés 31 et 35 ans.

Un moniteur suisse de ski et trois hôtes faisaient du ski de randonnée. Alors qu'ils se trouvaient peu avant 13h00 dans la montée vers le col de Sertig, à 2739 mètres d'altitude, deux avalanches se sont déclenchées l'une après l'autre, a indiqué vendredi la police cantonale des Grisons.

Les avalanches ont entièrement enseveli deux personnes et partiellement une troisième. Deux Néerlandais âgés de 31 et 35 ans sont morts sous la masse de neige. Les randonneurs étaient tous équipés de détecteurs de victimes d'avalanche et d'airbag d'avalanche, précise la police.

Deux équipages de la Rega, deux hélicoptères d'Heli Bernina et de Swiss Helikopter, la police alpine et des sauveteurs en montagne du CAS ont participé à l'opération de sauvetage. Le Ministère public des Grisons et la police cantonale ont ouvert une enquête. (jzs/ats)