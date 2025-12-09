50 millions débloqués pour relocaliser Brienz

Si le risque d'effondrement du plateau au-dessus de Brienz a été levé, le montant de plusieurs millions débloqué par le parlement grison doit permettre de dédommager les habitants qui souhaitent un relogement définitif.

Le parlement grison a débloqué un crédit de 50 millions de francs pour relocaliser le village de Brienz. Si le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village a été levé, ce montant doit permettre de dédommager les habitants qui souhaitent un relogement définitif.

Pour les députés grisons, tous partis confondus, il s'agit d'un geste de solidarité. Le crédit réclamé par le gouvernement et adopté mardi vise à donner des perspectives d'avenir à la population de Brienz, évacuée depuis plus d'un an.

Les habitants concernés ont pu s'inscrire jusqu'à fin septembre pour un relogement préventif: la commune d'Albula, dont fait partie Brienz, a reçu 40 inscriptions, soit environ un tiers de la population du village. Les autorités n'en escomptaient pas autant.

Le coût de la relocalisation est estimé à 55,6 millions de francs, couverts à 90% par le crédit voté. La Confédération devrait participer aux frais à hauteur d'environ 35%, une décision étant attendue à l'été 2026.

«Preuve de patience»

Au parlement, le crédit de 50 millions de francs a recueilli 106 voix en sa faveur et une abstention au moment du vote. Le président de la commune d'Albula, Daniel Albertin, évoque un «sentiment phénoménal» devant une si nette majorité.

Il y a trois ans, les élus cantonaux avaient aussi clairement soutenu une enveloppe de 40 millions de francs destinée à la construction d'une galerie de drainage de 2,3 kilomètres de long sous le village pour tenter de ralentir le glissement de terrain. Sa construction devrait être achevée pour l'été 2027.

«Les habitants de Brienz devront sans doute encore faire preuve d'un peu de patience», ajoute le président de la commune. L'assemblée communale a elle approuvé un crédit de 20 millions de francs pour aider les villageois désireux de se lancer d'ores et déjà dans des projets de nouvelles constructions.

Les habitants ont en effet trois options. Acheter ou construire un nouvel objet dans une autre zone à bâtir du canton, déménager dans un objet de location ou alors construire à neuf dans une zone à bâtir de remplacement encore à approuver au sein de la commune d'Albula.

Environ 90% des coûts leur sont remboursés sur la base de la loi fédérale sur les forêts et 10% des coûts seront à la charge des habitants concernés. Ceux qui choisissent de partir devront faire démolir leur ancienne maison à Brienz.

Risque d'effondrement levé

Pour l'heure, le risque d'effondrement du plateau au-dessus de Brienz n'existe plus. Le glissement de l'amas de roches qui menaçait récemment le village s'est en grande partie arrêté, mais le sort de la localité reste incertain. Les géologues observent désormais la montagne de manière très précise.

À long terme, la situation de base de Brienz est considérée comme inchangée. L'évacuation est maintenue jusqu'à ce que la situation de danger soit réévaluée et les appareils de surveillance réajustés. Tout le haut plateau sur lequel se trouve Brienz continue de glisser et la situation peut rapidement changer à nouveau, ont averti les autorités. (ag/ats)