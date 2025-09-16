en partie ensoleillé16°
Le déplacement de Brienz (GR) coûtera plus de 55 millions de francs

Le village de Brienz va être déplacé et voici combien ça va coûter

Face au risque d’éboulement, les autorités préparent une relocalisation partielle et coûteuse du village grison de Brienz.
16.09.2025, 10:1116.09.2025, 10:11
Les
Brienz déplacé: la montagne dicte sa loi aux habitants.Keystone

Le déplacement préventif du village évacué de Brienz (GR), menacé d'éboulements à répétition, devrait coûter quelque 55,6 millions de francs. Les habitants qui souhaitent une réinstallation partielle ont jusqu'à fin septembre pour s'annoncer.

Le coût de la relocalisation préventive des bâtiments et installations dans des lieux sûrs se base sur le nombre de personnes qui se sont annoncées jusqu'ici, indiquent mardi les autorités cantonales grisonnes. La commune d'Albula prépare actuellement un projet de relocalisation dans le cadre de la loi sur les forêts.

Ils ont voulu braquer le village le plus surveillé de Suisse

L'exécutif cantonal a soumis au parlement une demande pour un crédit d’engagement à hauteur de 90% des coûts totaux. Compte tenu d'une participation de la Confédération de 35% au minimum, le canton devrait prendre en charge 55% des coûts au maximum.

Pour rappel, l'évacuation de Brienz est en cours depuis novembre 2024. Depuis, le glissement de terrain n’a cessé de s’accélérer et le risque d'éboulement a encore augmenté, écrit le canton. (jah/ats)

