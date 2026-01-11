assez ensoleillé
Livre

Erich Von Däniken est mort

ARCHIVBILD ZUM 90. GEBURTSTAG VON ERICH VON DAENIKEN --- Der schweizer Autor Erich von Daeniken, fotografiert am 13. April 2010 in Interlaken. (KEYSTONE/Karl-Heinz Hug)
Erich von Däniken assumait ses théories sulfureuses, notamment sur les dieux.Keystone

Cet écrivain suisse aux 75 millions de livres vendus est mort

Auteur aux théories controversées, Erich von Däniken s'est éteint à l'âge de 90 ans. L'Alémanique était peu connu en Suisse romande, mais vendait des millions de livres partout dans le monde.
11.01.2026, 13:2311.01.2026, 13:37

L'écrivain et publiciste alémanique Erich von Däniken est décédé à 90 ans. Il s'était fait un nom dans le monde entier en tant que spécialiste controversé des dieux et ses livres se sont vendus à des millions d'exemplaires. Il doit désormais prendre du recul.

Sa mort a été confirmée dimanche à Keystone-ATS par sa fille. Erich von Däniken a écrit 49 livres, vendus à 75 millions d'exemplaires et traduits dans plus de 30 langues, selon son agent. Il était un phénomène mondial qui a toutefois eu du mal à s'imposer dans son propre pays.

Depuis les années 1960, il s'était fait un nom en tant qu'«explorateur des dieux» qui tente d'expliquer les mythes et les mystères. Mayas, Incas, extraterrestres: Erich von Däniken a fourni des explications à l'inexplicable et à ce pour quoi la science n'a pas de réponse.

Une personnalité provocante

Erich Von Däniken voit le jour le 14 avril 1935 à Zofingue (AG) et grandit dans une famille catholique stricte à Schaffhouse. Elève dans un pensionnat jésuite à Fribourg, il apprend les langues anciennes. Il remet en question beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qu'il lit au cours de latin et de grec.

Avec son livre de science-fiction Erinnerungen an die Zukunft (littéralement «Souvenirs du futur»), publié en 1968, il conquiert les listes de best-sellers. Le New York Times parle même de «dänikenite».

Ce premier livre est suivi de nombreux autres ouvrages, films documentaires et séries télévisées. Erich von Däniken devient entrepreneur, puis crée une fondation.

Avec son mélange de pseudo-science et de divertissement, il touche un public de plusieurs millions de personnes. On se moque de lui ou on l'adore. En 1973, le magazine allemand Der Spiegel parle de «l'arnaque Däniken», de délire et de commerce, mais aussi de «phénomène mondial».

D'une manière ou d'une autre, l'homme touche la corde sensible de son époque, entre théorie du complot et science reconnue. (ats)

On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
de Vera Leuenberger
