L'armée suisse et l'Ukraine risquent de ne jamais voir leurs milliards

D'ici à cette date, il semble toutefois que les partisans du fonds avancent leurs pions parmi leurs camarades centristes et tentent de les persuader de se rallier à leur position. Parmi les arguments invoqués, l'urgence de la situation: l'Ukraine a besoin d'aide pour réparer ses infrastructures, comme les centrales électriques détruites. Et la menace que fait planer Poutine.

Et même le président du parti, Gerhard Pfister, préfère ne pas se mouiller sur la question. Il botte en touche et renvoie nos questions aux membres de la Commission de la politique de sécurité.

La voix de Markus Ritter, président de l'Union des paysans, a un certain poids au Centre. S'il a osé élever la voix publiquement, d'autres membres du parti au Parlement, qui ne souhaitent pas être cités sur la question, confirment également s'opposer à ouvrir la boîte de Pandore financière en faveur de l'Ukraine et aux dépens du frein à l'endettement.

Et si le Conseil fédéral considère la guerre en Ukraine comme un événement extraordinaire, il classe la gestion de l'armée suisse et la reconstruction de l'Ukraine dans la catégorie des «développements gérables».

De leur côté, les parlementaires de droite veulent également que l'armée reçoive plus de moyens plus rapidement que ce que le Conseil fédéral prévoit dans son «plan de développement 2035». Mais ils préfèrent le financer via une augmentation temporaire de la TVA.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie ne finit pas d'avoir un impact sur la politique suisse. Tout d'abord sur la politique de défense: si le Parlement s'était rapidement mis d'accord pour augmenter les dépenses de l'armée, c'est plus compliqué dans la pratique. Au sein de la commission de politique de sécurité du Conseil des Etats, les membres du Centre, du PS, des Verts et des Vert'libéraux se sont mis d'accord sur la création d'un fonds spécial: l'armée suisse devrait recevoir 10,1 milliards de francs supplémentaires d'ici 2030.

Pourquoi les accidents de travail explosent chez les femmes en Suisse

En diminution chez les hommes, les accidents de travail augmentent chez les femmes en Suisse. En cause, un système de prévention conçu en fonction des tâches et du corps des hommes et qui, de ce fait, invisibilise les risques pesant sur les travailleuses. Ces dernières sont ainsi plus vulnérables à certains types de sinistres, moins reconnus.

Au cours des dernières décennies, les accidents du travail sont devenus de moins en moins nombreux en Suisse. L'Office fédéral de la statistique (OFS) en comptait quelque 358 000 en 1990, contre environ 278 000 en 2019. Bien que ponctuée de quelques fluctuations, la tendance générale est clairement à la baisse.