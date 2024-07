Les drones sont fondamentaux pour l'Ukraine. (image d'illustration) Image: AP

La «souris» kamikaze, la nouvelle arme de l'Ukraine

Les drones sont indispensables à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Une start-up allemande a décidé de s'engouffrer dans la brèche: elle a été autorisée à livrer à Kiev des engins kamikazes de sa conception.

Simon Cleven / t-online

Un article de

On ne peut plus s'imaginer la guerre moderne sans eux: les drones. En Ukraine notamment, ils sont utilisés en masse depuis le début de l'invasion russe. Le nouveau modèle d'une petite entreprise allemande va désormais prendre part au conflit: le Maus (en français: «souris»). Il s'agit d'un drone kamikaze capable de rester longtemps en embuscade au-dessus de sa cible avant de s'y précipiter et d'exploser.

L'histoire du fabricant, Donaustahl GmbH, est inhabituelle: la start-up a commencé dans un tout autre secteur, mais a changé d'orientation après le début de l'invasion russe et fournit désormais directement les services secrets ukrainiens. Mais que peut faire le Maus? Et comment en est-on arrivé à ce qu'une petite entreprise allemande fabrique soudainement des armes de guerre?

Du sport aux drones de guerre

Comme le fait savoir Donaustahl elle-même, le ministère allemand de l'Economie l'a autorisée, la semaine dernière seulement, à fabriquer et à livrer à l'Ukraine ses drones kamikazes. Selon son directeur Stefan Thumann, son entreprise est ainsi la première en Allemagne à être autorisée à produire et à envoyer un tel système d'armement à l'Ukraine.

Le Maus est doté de quatre rotors. Image: X

L'entreprise a été fondée en 2020 à Hutthurm, en Bavière, près de Passau, en tant que fabricant d'équipements pour tireurs sportifs et a d'abord été active dans ce domaine. Mais en février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, et un nouveau champ d'activité s'est ouvert pour Donaustahl.

L'entreprise a ainsi développé pour les forces armées ukrainiennes un kit d'intervention pour le système Internet par satellite Starlink, destiné à protéger les pièces sensibles lors des interventions sur le terrain. En outre, depuis septembre 2023, Donaustahl équipe les secouristes ukrainiens de systèmes de support protégés pour les médicaments. La production de drones n'a commencé qu'en avril dernier.

Selon l'entreprise, le client serait l'unité spéciale ukrainienne Kraken. Elle aurait passé une commande officielle pour le Maus. Kraken est subordonnée au service de renseignement militaire (GUR) et fait en premier lieu du renseignement. L'unité est principalement composée de vétérans du régiment Asov. Le nombre de drones qui seront livrés à l'Ukraine n'est pas encore connu.

Ce que peut faire le Maus

Le Maus dispose de quatre rotors et peut remplir différentes fonctions, assure le fabricant. Il est par exemple possible d'y fixer une grenade antichar, qui transforme l'appareil en drone kamikaze.

Donaustahl propose également un système de transport pouvant contenir jusqu'à trois grenades de 40 millimètres, courantes dans les armées de l'Otan, ou des grenades VOG russes de 30 millimètres. Celles-ci peuvent être larguées individuellement par le drone, qui peut ainsi être réutilisé pour une mission ultérieure.

Le Maus peut transporter des charges explosives. Image: X

Il est également possible d'y fixer un «Trench Cleaner», un explosif développé par Donaustahl. Son objectif est de nettoyer les tranchées d'éventuels pièges explosifs. Selon les déclarations de Stefan Thumann, il contient 48 tiges d'acier ou de titane. Ces dernières doivent pouvoir couper des câbles explosifs enterrés jusqu'à 20 centimètres de profondeur et ainsi désamorcer les pièges.

Contrairement à d'autres drones de cette catégorie, Donaustahl ne mise pas sur la fibre de carbone pour la fabrication, mais sur le bois. Ce matériau est durable et ne pèse que 10% de plus, mais il est 25% moins cher.

Les drones Donaustahl ont également déjà été testés en Ukraine par plusieurs unités de l'armée, selon Stefan Thumann. On ne sait pas exactement comment cela a été possible sans autorisation d'exportation. Notre demande adressée à l'entreprise est restée sans réponse.

Les drones sont indispensables

Jusqu'à présent, les drones n'ont jamais été aussi omniprésents dans une guerre que dans celle en Ukraine. Ces engins volants sans pilote sont peu coûteux à l'achat, tout en étant très efficaces, car ils atteignent généralement leurs cibles avec précision.

Ils sont particulièrement importants pour l'Ukraine, qui s'en sert pour tenter de pallier le manque de munitions d'artillerie. Selon les données du gouvernement ukrainien, un obus d'artillerie coûte entre 2700 et 3100 francs. Un drone commercial coûte généralement moins de 500 francs, auxquels s'ajoutent des coûts compris entre 200 et 600 francs environ pour un obus antichar pouvant être monté en tant qu'engin explosif.

Depuis le début du conflit dans le Donbass en 2014, l'Ukraine a investi beaucoup d'argent dans le développement de la technologie des drones. Les dépenses ont encore augmenté depuis le début de la guerre avec la Russie. Kiev utilise désormais les modèles les plus divers, non seulement dans les airs, mais aussi en mer et sur terre. Les drones maritimes se sont notamment révélés efficaces contre la marine de guerre russe.

Traduit et adapté par Tanja Maeder