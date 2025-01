Un nouveau spot TV pour accompagner le test des sirènes en Suisse. Image: admin.ch

Ce n'est pas un Pixar, mais le nouveau clip de la Confédération

Les autorités fédérales diffuseront, fin janvier, un nouveau spot TV d’animation pour préparer au test annuel des sirènes.

La Confédération diffusera un nouveau spot TV pour préparer la population au prochain test annuel des sirènes. Le film d'animation sera diffusé sur les chaînes de télévision suisses à la fin du mois de janvier.

Réalisé chaque année le premier mercredi de février (le 5 février en 2025), le traditionnel test annuel des sirènes sera désormais accompagné d'un tout nouveau spot TV rem en animation 3D qui n'est pas sans rappeler un Pixar.

Vidéo: extern / rest

Il y a comme un air de déjà-vu, non? Image: dr

Cette petite vidéo remplace l'actuel datant de 2013, annonce lundi l'Office fédéral de protection de la population (OFPP).

Qui a fait ce clip?

Fruit d'une collaboration entre l'OFPP et le Centre des médias numériques de l'armée (CMA), la vidéo a été produite en 2024 par l'entreprise zurichoise Vaudeville Studios GmbH, sélectionnée à l’issue d'une mise au concours.

Le spot raconte l’histoire d’une sirène stylisée qui vit sur un toit. La sirène brave les éléments au fil des saisons, jusqu'au premier mercredi de février, jour de son entrée en scène, où elle donne le meilleur d'elle-même lors de sa performance, écrit l'OFSPP. La dernière partie introduit l'application Alertswiss.

L'animation a été produite en quatre langues, l'allemand, le français, l'italien et l'anglais, avec des sous-titres, afin de toucher le plus grand nombre de personnes. Le film sera transmis sur les chaînes de télévision soumises à l'obligation de diffuser et pourra également être visionné sur les réseaux sociaux ainsi que le site Internet de l'OFPP. (jah/ avec ats)